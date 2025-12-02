ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

パイオニア、CarUX傘下に…スマートコックピット統合ソリューションで協業強化

パイオニアは12月1日、株主移行が完了し、スマートコックピット統合ソリューションのティア1サプライヤーのCarUX Holding Limitedの一員となったと発表した。

CarUXは台湾Innolux Corporationの子会社で、今後グローバルスマートコックピット戦略を新たなステージへと進める。

今回の株主変更により、パイオニアの車載オーディオシステム、マルチメディアソリューション、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)ソフトウェア開発における技術知見と、CarUXのスマートコックピット統合ソリューションの強みを融合させる。これによりCarUXグループのコアコンピテンス、製品競争力、グローバルサプライチェーンにおける影響力をさらに強化していく。

両社の研究開発力と製造拠点を組み合わせることで、CarUXグループはグローバル自動車メーカーや消費者の多様化するニーズに応えるため、迅速かつ地域に密着したサポートを提供し、スマートモビリティ業界における継続的な革新と成長を推進していく。

CarUXグループは、買収完了後、3つの主要領域でシナジーの創出を実現していく。

1つ目は顧客基盤の多様化だ。パイオニアが築いてきた日本をはじめとするグローバルな顧客基盤を活かし、CarUXグループは欧米地域以外の自動車市場でのプレゼンスを拡大していく。特に日本の自動車メーカーサプライチェーンへの参入や、これまで接点を持ちにくかったパートナーとの協業販売機会の獲得を目指す。

2つ目は製品ポートフォリオの拡充だ。パイオニアのオーディオ、マルチメディアシステム、HMIソフトウェアにおける知見と、CarUXの高度なスマートコックピットディスプレイおよび製品へのインテグレーション技術を組み合わせることで、製品ポートフォリオを拡大する。ディスプレイ、サウンド、ヒューマンマシンインタラクションをシームレスに統合した包括的なソリューションを提供する。

3つ目はグローバルな製造基盤だ。パイオニアは日本、タイ、ベトナムをはじめとするアジア全域、ならびに米州・欧州に研究開発・製造ネットワークを構築している。これらのリソースをCarUXのアジア・欧州における既存の事業基盤と組み合わせることで、CarUXグループは多地域にわたる供給体制をさらに強化し、グローバルな生産の強靭性を高め、世界中の顧客に対して迅速かつ地域に密着したサポートを提供する。

CarUXグループは、顧客エンゲージメント、製品開発、技術、製造における共同の取り組みを通じて融合を進めていく。研究開発における連携をさらに深め、生産シナジーを強化することで、スマートコックピットソリューションのパイオニアになるというビジョンの実現に向け、着実に前進していく。

CarUXはシンガポールに本社を置き、アジア全域に事業拠点と製造拠点を展開し、欧州とアジアに4つの研究開発センターを擁している。車室内体験を向上させるスマートコックピットディスプレイおよび統合ソリューションの設計、開発、製造を専門としている。20年以上のティア1サプライヤーとしての実績を持ち、主要なグローバル自動車メーカーと長期にわたるパートナーシップを構築している。

パイオニアは1938年の創業以来、企業ミッション「より多くの人と、感動を」のもと、世界初の商品・サービスを数多く開発してきたグローバルトップメーカーだ。カーエレクトロニクス事業を主軸とし、ユニークな発想と最先端のテクノロジーを活かして、車室内における快適、感動、安心・安全を実現する製品やサービスの提供など新しい価値を提案している。

