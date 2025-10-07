日産の新型SUV『テクトン』、写真公開…2026年発売へ

日産自動車は10月7日、グローバルSUVラインアップの最新モデルとなる『テクトン』のデザインを一部公開した。

【画像】日産 テクトン

2026年に発表・発売を予定しているテクトンにはC-SUVセグメントに革新をもたらすデザインと技術が詰め込まれている。同車は、インド日産の「One Car, One World」戦略の一環として、ルノーグループとの協業のもとチェンナイにあるRNAIPL工場で生産され、インド市場での販売に加えて、インドより輸出する予定だ。

テクトンは、日産のフラッグシップでハートビートモデルのSUV『パトロール』からデザインのインスピレーションを受けている。その力強いデザインと、高い信頼性とプレミアムなクラフトマンシップ、そして先進的なテクノロジーを融合した一台だ。

フロントには、力強さを象徴するボンネットと、パトロールを彷彿とさせる特徴的なC型のヘッドライトシグネチャーを採用している。堅牢なロアバンパーと組み合わせることで、車格を超えた堂々たる存在感を演出している。

サイドは、テクトンであることがひと目で分かるシルエットで、堂々とした佇まいを見せている。テクトンのフロントドアには「ダブルC」型のアクセントが施されており、ヒマラヤ山脈に着想を得た山並みのモチーフが組み込まれている。

リアには、横一文字に点灯する鮮やかな赤色のイルミネーションライトバーが、両端のC型テールランプをつなげることで、堅牢さを強調している。テクトンのネームプレートは、テールゲート下部に大きく表示されている。

日産のグローバルデザイン担当執行職でのアルフォンソ アルバイサは、「テクトンは、日産の伝統的なSUVパトロールからデザインのインスピレーションを得ています。現代の顧客のニーズに合わせて、常識を打ち破り、圧倒的な存在感とスタイリッシュさを兼ね備え、インド市場のみならずグローバルで新たなベンチマークとなるモデル。そのデザインと品質は、日産のSUV DNAの真髄を体現している」と語った。

テクトンという名称は、ギリシャ語で「職人」や「建築家」を意味している。この名前には、卓越した技術力、優れたパフォーマンス、そして独自のデザインアイデンティティを備えたプレミアムC-SUVとしての想いが込められている。テクトンは、キャリアや情熱、ライフスタイルを通じて「自らの世界を形作る」人々に向けた一台という。

テクトンはインド日産が市場におけるプレゼンス強化と製品ラインアップ拡充を推進する上で、中心的なモデルとなる。また、成長戦略の一環として、インド日産は販売網の拡大を加速している。

なお、商品仕様の詳細や輸出先など詳細情報は、今後、適切なタイミングで発表していく。