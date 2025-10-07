ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ロールだけ“抑える”が正解？ 強化スタビライザーの効果と落とし穴～カスタムHOW TO～

ロールだけ“抑える”が正解？ 強化スタビライザーの効果と落とし穴～カスタムHOW TO～
  • ロールだけ“抑える”が正解？ 強化スタビライザーの効果と落とし穴～カスタムHOW TO～

スタビライザーは左右のサスペンションやアームをつなぐパーツ。コーナリング時のロール量を減らすことができる。乗り心地に関してはスタビライザーは基本的に関与せず、路面からの振動や段差などはサスペンションが受け止めてくれる。

◆スタビライザーの基本とロール抑制の仕組み

コーナリングしてクルマがロールし出すと、外側のサスペンションが縮み、スタビライザーがねじれ、内側のサスペンションも縮むように作用する。この作用によって外側だけではなく内側のサスペンションも抑えることで、ロール量を減らすことができる。これがスタビライザーの役割である。

乗り心地はソフトなまま、コーナリング時のロールを減らせるならば、まさに夢のパーツだ。乗り心地良く、でもコーナーはシャープに曲がることができるという理想的な走りが可能になる。これは理想であり、必ずしもそうなるとは限らない。

厳密にはロール量が減るのではなく、外側に合わせて内側のサスペンションも縮めているということ。この効果を高めるために、アフターパーツでは強化スタビライザーが販売されている。

強化スタビライザーは、そのパイプ径が太くなったり、肉厚になったりして、外側のサスペンションが縮んだときに内側のサスペンションを縮める力が高められている。それによって、さらにスタビライザーの効果を強くし、ロールを抑えながらコーナリングできるようにするパーツだ。

◆強化スタビライザーのメリットとデメリット（アンダーステアの原因にも）

しかし、問題はサスペンションとのマッチングがあるということだ。特に車高調などのスポーツサスペンションに交換すると、そもそもスプリングが硬く、ロール量が減っていることが多い。そこにさらに強化スタビライザーを入れると、もともとロールしにくくなっているところをさらにスタビライザーが押さえ込んでしまい、どんどんクルマがロールしなくなっていく。

安定感の向上には効果的だが、クルマはある程度ロールしないと曲がり出さないように設計されている。特にサーキット走行などの限界領域ではサスペンションを固め、スタビライザーも強めてしまうとステアリングに対する初期反応は良くなるが、ハンドルを大きく切っていったところで曲がりにくくなることが多い。

クルマがロールせず、サスペンションの沈み込みも少なく、それによって起きるアライメント変化も小さい。クルマは、ロールやピッチングなどによるアライメント変化によって曲がりやすくすることを念頭に設計されているので、大きすぎると操作しにくいが、ある程度のロールやピッチングなどは走行のために必要である。

結果、タイヤのグリップに頼ることになり、回り込んだコーナーやヘアピンコーナーなどでハンドルをたくさん切る場面では、クルマの向きが変わりにくくなり、アンダーステアになりやすい。

では、どうすればいいのか。これはサスペンションとスタビライザーのマッチングを考えて使うべきである。ある程度ロールの大きいサスペンションに強化スタビライザーを組み合わせるか、サスペンションを強化するなら、スタビライザーはノーマルのままにしておくなど、そのバランスを図ることが大切である。

◆サスペンションとの最適バランスを取る設定術

これはどちらが良いというわけではなく、車種によっても異なるため、必ずしもスポーツサスペンションと強化スタビライザーとの組み合わせが走りやすくなるとは限らない。

ちなみに、レーシングカーでは車内からスタビライザーの効きを調整できることが多く、タイヤの減りや路面状況の変化に合わせて調整しながら走行していることがある。それにより、アンダーステアやオーバーステアなどのバランスを変えることができる。それだけスタビライザーは有効なセッティングツールでもある。

《加茂新》
加茂新

加茂新

加茂新｜チューニングカーライター チューニング雑誌を編集長含め丸15年製作して独立。その間、乗り継いたチューニングカーは、AE86（現在所有）/180SX/S15/SCP10/86前期/86後期/GR86（現在所有）/ZC33S（現在所有）。自分のカラダやフィーリング、使う用途に合わせてチューニングすることで、もっと乗りやすく楽しくなるカーライフの世界を紹介。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カスタムHOW TO

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES