足まわりの基本！ ゴムブッシュのねじれを消す「1G締め直し」～カスタムHOW TO～
タイヤはナックルやアップライトと呼ばれるパーツに取り付けられていて、そのパーツはサスペンションアームによって支えられている。一般的な市販車ではアーム端に丸い枠があり、その中にゴムブッシュが入っていて中心にボルトを通して固定する。

◆ゴムブッシュが支える足まわりの基本

ナックル側も同様にゴムブッシュを介して取り付けられる設計が多く、タイヤからの振動や異音が車内へ伝わりにくいようになっている。

このゴムブッシュの性能を最大限に引き出そうというのが「1G締め直し」と呼ばれる作業だ。ジャッキアップしてサスペンションアームがだらんと下に伸びた状態でブッシュを締め付け、そこからジャッキを下げて接地状態にするとゴムブッシュにはねじれる方向の力が加わってしまう。するとゴムブッシュは常にジャッキアップ時の姿勢に戻ろうとする力を発生させる。

◆1G締め直しとは何をしているのか

その反力によって乗り心地が硬く感じられやすくなる。そこでサスペンションアームのゴムブッシュ取り付け部をある程度緩めた状態で接地させ、1Gと呼ばれる、車両重量がタイヤを通じて路面にかかっている状態で、サスペンションアームを締め付ける。これを1G締め直しと呼んでいる。

この作業をすることで静止状態のゴムブッシュのねじれがなくなり、1G状態では反力が出にくくなる。そのため走行中の乗り心地が良くなったり、サスペンションの動きがスムーズになったりする。

1Gで締め直すには接地状態で締めなければならないので、クルマを台に乗せるなどして1G状態を作らないと、下側に人が入れず作業が難しい。DIYでサスペンション交換などの作業をしたときに空中に浮いた状態で締め付けてしまい、ゴムブッシュにストレスが掛かっているケースも多い。

◆乗り心地とハンドリングに効く理由

部品を交換するチューニングではないが、ブッシュのストレスを解放することで乗り心地が良くなったり、ハンドリングが素直になったりする効果が期待できる。これがブッシュの1G締め直しだ。

ちなみにサーキット走行車両や純正でもスポーツカーなどでは、ゴムブッシュの代わりにピロボールが使われることがある。ピロボールは金属製のブッシュなのでタイヤが空中に浮いた状態で締め付けてもゴムのねじれ戻りが発生しない。そのためピロボール車両では空中で締め付けても問題になりにくい。

ゴムブッシュのねじれに関しては、アライメント調整のタイミングで1Gで締め直すなどプロショップでは定番の作業だ。もし施していないなら、その作業をすることで乗り心地が良くなる可能性は高い。

◆レースでは逆に反力を使う場合もある

一方でナンバー付き車両のワンメイクレースなどでは、逆にゴムブッシュの反力を利用することもある。一部のワンメイクレースではサスペンションが指定され、かなり柔らかめに設定されている場合がある。そこで少しでも足まわりを硬めにしてタイムを出しやすくしたいが、サスペンション交換ができないこともある。

そこで、あえてサスペンションが伸びきったジャッキアップ状態でゴムブッシュを締め付け、走行時にその反力も使って、サスペンションを少しでも硬めにしてタイムを狙うという考え方だ。場合によってはジャッキアップした状態で足まわりを地面方向に引っ張り、できるだけサスペンションが伸びた状態でゴムブッシュを締め付けることもある。こうした小さな積み重ねがワンメイクレースでは速さにつながる。

1G締め直しはゴムブッシュのストレスを解放して乗り心地を良くするための足まわりチューニングとして有効だが、サーキット走行やレースでは1Gだけが正解ではない。狙いに応じて0G状態、つまりタイヤを浮かせた状態で締め付ける選択が取られることもある。

《加茂新》
加茂新

加茂新

加茂新｜チューニングカーライター チューニング雑誌を編集長含め丸15年製作して独立。その間、乗り継いたチューニングカーは、AE86（現在所有）/180SX/S15/SCP10/86前期/86後期/GR86（現在所有）/ZC33S（現在所有）。自分のカラダやフィーリング、使う用途に合わせてチューニングすることで、もっと乗りやすく楽しくなるカーライフの世界を紹介。

