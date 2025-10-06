ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ポルシェのスーパーカー、『カレラGT』誕生25周年…ル・マン用V10エンジン搭載の名車

ポルシェ・カレラGT
  • ポルシェ・カレラGT
  • ポルシェ・カレラGT
  • ポルシェ・カレラGT
  • ポルシェ・カレラGT
  • ポルシェ・カレラGT
  • ポルシェ・カレラGT
  • ポルシェ・カレラGT
  • ポルシェ・カレラGT

ポルシェは、スーパーカー『カレラGT』がデビューしてから25周年を迎えたと発表した。

【画像】ポルシェ・カレラGT

2000年9月のパリモーターショーで発表されたカレラGTは、技術、デザイン、走行性能において基準を設定したスタディモデルとして登場。搭載されたV10エンジンは、もともとル・マン用に開発されたLMP2000プロトタイプから派生したものだった。このプロトタイプは実際にレースで使用されることはなかったが、カレラGTで第二の人生を歩むことになった。

元ポルシェのテストドライバー兼エンジニアのローラント・クスマウル氏は「カレラGTは我々の哲学の重要な要素だ。モータースポーツを真剣に受け止め、起源を理解し、それを動きに変換することだ」と語った。

カレラGTを駆動したV10エンジンは、世界耐久選手権用に開発されたLMP2000プロトタイプに由来する。5.5リッター、水冷、コンパクト構造で重量165kg、最高8900rpmまで回転するよう設計されていた。

1990年代後半、ポルシェはLMP2000プロジェクトを内部で開始。ル・マンでの総合優勝の実績を基に構築することが目標だった。しかし1999年、ポルシェが新しい市販モデルに集中することを決定し、プロジェクトは中止された。

しかしV10エンジンは諦めるには惜しすぎた。博物館に収めるのではなく、ポルシェはコンセプトを再考し、公道走行可能なスーパースポーツカーの中核として位置づけた。

シャシーチューニングでは、2度の世界ラリーチャンピオンであるワルター・ロールの専門知識を活用。「カレラGTのドライバーは挑戦を求めているが、圧倒されることは望んでいない」とロールは語った。

市販版カレラGTは、排気量5.7リッター、450kW（612PS）、最高速度330km/h、重量1380kgを実現。ボディはカーボンファイバー強化プラスチック製で、マグネシウムやケブラー部品も使用された。モノコックは完全にカーボン製だった。

調整可能なリアウイング、ディフューザー、横置き6速ギアボックスはモータースポーツから直接採用された。各コンポーネントは軽量化への取り組みを体現していた。

25周年を記念して、ポルシェはパリのデザイナー、アーサー・カー氏と協力してカプセルコレクションを制作。「発売以来、カレラGTは常にお気に入りの車だった。それは単なる機械ではなく、革新、デザイン、純粋な感情の象徴だ」とカー氏は語った。

エクステリアデザイナーのアンソニー・ロバート・ハッター氏は「この車は、ポルシェがどこから来て、どこに向かおうとしているかを知りたい全ての人への贈り物だ」と述べた。

2003年秋から2006年5月まで、ツッフェンハウゼンとライプツィヒで1270台が手作りで生産された。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ（Porsche）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES