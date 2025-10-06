ホーム 自動車 社会 政治 記事

自民党新総裁に高市氏、愛車はトヨタの「スープラ」、カワサキの大型バイクも［新聞ウォッチ］

トヨタ スープラMA70型（1988年）参考画像
  • トヨタ スープラMA70型（1988年）参考画像

自民党総裁選の決選投票では、高市早苗氏が新総裁に選出されたが、まだ首相に就任したわけでもないのに、「初の女性首相誕生へ」や「茂木外相、木原稔官房長官」など閣僚候補の名前を大きく報じた紙面もあり、少なからず違和感を覚えるなかで「高市政権」発足を見通した記事が目白押し。

そんな紙面構成の中で、10月5日付けの各紙は、高市新総裁は「こんな人」などのタイトルで、これまでの歩みと素顔を紹介した記事を掲載、このうち、読売は「愛車は『スープラ』、東京と奈良何度も往復」として、車好きとして知られ、1990年代からトヨタのスポーツカー「スープラ」を愛車としていた。スープラは高市氏が初めて買った新車で、地元・奈良の選挙区内を走り、衆院議員になってからは東京～奈良を何度も往復した「相棒」という存在という。

さらに、廃車となった後も大切に保管し、2022年にレストア（修復）されると、「最高のエンジン音がよみがえった」とも。車は奈良トヨタの自動車博物館「まほろばミュージアム」（奈良市）で展示されているそうだ。

愛車はスポーツカーばかりではない。産経は「バイク乗り回すドラマー」が見出し。「高校時代は大学の学費を稼ぐためにアルバイトに精を出した」としつつ「移動のためにバイクの免許を取り、大型バイクを乗り回していた」という。ちなみに、その車種はカワサキが1980年代に販売していた「Z400GP」だそうだ。

初の女性首相として、物価高対策などの政権運営にはスピート感覚が求められるが、民意を無視するような“暴走”だけは命取りにもなりかねないので要注意だ。

2025年10月6日付

●万博あと1週間 （読売・1面）

●茂木外相、木原稔官房長官，萩生田氏は党要職検討、小林鷹氏・小泉氏入閣方針 （朝日・1面）

●市場「サナエミックス」期待、株4万9000円台見方（産経・3面）

●衛星通信で広域操縦、ドローンや空飛ぶクルマ、規制緩和へ（日経・1面）

●EVバス、再エネ調整、東京電力、発電量予測し充電計画（日経・1面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

自由民主党（自民党）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES