街乗りからツーリングまでこなせるスーパーネイキッド、カワサキ『Z400』2026年モデル発売　価格は77万円

カワサキモータースジャパンは、ミドルクラスの本格的スーパーネイキッドマシン『Z400』のカラー＆グラフィックを変更し、2026年モデルとして11月1日に発売する。メーカー希望小売価格は77万円（税込）。

【画像】カワサキ『Z400』2026年モデル

今回の変更点は、カラー＆グラフィックの変更のみ。新カラーには「メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラック」が採用されている。

Z400は、力強い398cc水冷並列2気筒エンジンを搭載したスーパーネイキッドモデル。全ての回転域において力強い性能を発揮し、ビギナーからベテランまで幅広いライダーが扱いやすいエンジン特性を実現している。

レース活動からのフィードバックにより開発されたアシスト＆スリッパークラッチを標準装備。軽くて信頼性の高いクラッチ操作を実現し、急激なシフトダウン時などにリアタイヤが一時的にロックする原因となるバックトルクを軽減する。

また、カワサキの革新的な技術であるラジエーターファンカバーをラジエーター後方に配置し、熱気を車体側面から排出することで、ライダーの快適性を向上させている。

フロントには直径310mmのセミフローティングブレーキディスクを採用し、高い制動力を実現。41mmテレスコピックフロントフォークと5段階のプリロード調整機構付きリアショックユニットにより、様々な走行条件や好みに合わせてスプリングの強さを調整できる。

優れた安定性と高い操作性を実現する軽量なトレリスフレームにより、俊敏な操縦性能を実現。低く構えたフロント部分から豊かな曲線を描く燃料タンク、落とし込まれたライダーシートから高く跳ね上げられたテール部分まで、躍動感のあるフォルムを形作る「Sugomi」デザインにより、一目でスーパーネイキッドZシリーズと分かる外観が特徴となっている。