ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

軽量オープン2シータースポーツ『E10 RZ』は790kg、380馬力ターボ＋6速MT…英ゼノスがプロトタイプ公開

ゼノス（Zenos）『E10 RZ』のエンジニアリングプロトタイプ
  • ゼノス（Zenos）『E10 RZ』のエンジニアリングプロトタイプ
  • ゼノス（Zenos）『E10 RZ』のエンジニアリングプロトタイプ
  • ゼノス（Zenos）『E10 RZ』のエンジニアリングプロトタイプ
  • ゼノス（Zenos）『E10 RZ』のエンジニアリングプロトタイプ

英国のゼノス（Zenos）は、軽量オープン2シータースポーツカー『E10 RZ』のエンジニアリングプロトタイプを初公開した。2026年初頭の生産開始を発表した。

【画像】ゼノス（Zenos）『E10 RZ』のプロトタイプ

E10 RZは、オリジナルの『E10』の設計を発展させた高性能モデルで、ゼノスの新世代スポーツカーレンジの頂点に位置する。パワートレインには最新技術を採用し、公道走行可能でありながらサーキット志向の強いベンチマークモデルとなる。

搭載される2.0リッターターボチャージドエンジンは、6000回転で約380hp、3000-4500回転で約510Nmのトルクを発生する。6速マニュアルトランスミッションと組み合わせる。車両重量は約790kg。パワーウェイトレシオ500hp/トンという驚異的な性能を実現している。

シャシーには大型のアルミニウム押出材をスパインとして使用し、フルカーボンファイバータブと組み合わせることで優れたねじり剛性を確保。フロントとリアのトレッドを拡大し、重心を若干低下させることで安定性とハンドリング性能を向上させた。

ボディワークには英国製のハンドレイドカーボンファイバーを採用し、軽量化と視覚的なドラマ性を両立。フロントとリアのライトクラスターには最新の照明技術を採用し、キャビンにはカーボンファイバーコンポーネントや専用バケットシートを装備する。

市販版は2026年初頭に発表され、その後すぐに生産・納車が開始される予定。約3か月後には『E10 R2』も投入される。初年度の納車台数は50台以下を予定している。

E10 RZの価格は約14万ポンド、E10 R2は約12万ポンドを予定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

オープンカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES