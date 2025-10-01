ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

住友ゴム、オールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER」に軽自動車向け14インチ追加…全100サイズに

住友ゴム工業は、発売1周年を迎えるオールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER（シンクロウェザー）」について、10月より順次、軽自動車向け14インチサイズを含む24サイズを追加すると発表した。

今回のサイズ拡大により、この商品は全100サイズのラインアップとなる。これにより軽自動車・コンパクトカー・セダン・SUV・ミニバン・スポーツカーなどの幅広い車種に対応可能となる。

特に、顧客からの要望が多かった軽自動車向けサイズの追加により、軽自動車ユーザーのニーズにも応えるラインアップとなった。「SYNCHRO WEATHER」は、全てのサイズにメーカー希望小売価格を設定している。

2024年10月に発売したオールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER」は、発売から1年を迎え、季節や天候を問わず走行できる利便性と、幅広い車種に対応する性能が評価されている。

「SYNCHRO WEATHER」は発売以来、利便性や走行性能が評価される一方で、14インチサイズの発売を求める声を多くいただいていた。日本において軽自動車は日常生活に欠かせない重要な移動手段の一つだ。

「SYNCHRO WEATHER」は、天候に左右されない安心・安全な移動を支えるとともに、タイヤ交換に伴う身体的・時間的・経済的な負担の軽減にも貢献する。

《森脇稔》

