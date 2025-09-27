ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

子ども向け自動車整備士体験イベント、実物のクルマや工具に触れる…ジャパンモビリティショー2025で開催へ

昨年度出展ブースの様子
  • 昨年度出展ブースの様子
  • クルマの点検・整備の体験
  • ボルト・ネジ締め付け体験
  • エンジン分解・組立体験
  • 大型車ホイールナット緩み点検体験

自動車整備人材確保・育成推進協議会は国土交通省と連携し、10月31日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025（以下JMS 2025）」に子ども向けの体験ブース「チャレンジ！未来の自動車整備士！」を出展する。

【画像】前回の子ども向け自動車整備士体験イベントの様子

このブースでは、子どもたちが実物のクルマや工具に触れ、自動車整備士の仕事を体験できる。具体的には、インストラクターの指導の下、点検や修理、ボルトやネジの締め付け、エンジンの分解・組み立て、大型タイヤの点検作業など四つの体験が実施される。対象は未就学児から小学生で、種類によって予約の有無や時間が異なる。

日本の自動車関連産業は約558万人の就業者数を抱え、製造品出荷額は62兆7942億円と国内製造業の約2割を占める基幹産業。一方で、自動車整備士は国家資格を有しながらも高齢化や人材不足という課題に直面している。

今回の体験ブースは、子どもたちに職業としての自動車整備士の魅力を伝え、保護者にも役割の重要性を訴える意図がある。さらに、JMS 2025開催期間以降も9月から各地で子ども向け自動車整備体験イベントが順次開催される。

これら地域イベントは北海道・東北、関東・甲信越、中部・近畿、中国・四国といったエリアで日程や会場が設定され、子どもたちが身近に自動車整備の世界に触れられる機会を提供する。

自動車整備士資格は更新不要で、生涯にわたり活躍できる国家資格。推進協議会は2014年に16の自動車関連団体で発足し、国土交通省と連携したPR活動のほか、各都道府県での人材育成イベントや職場体験の支援を行っている。

JMS 2025および地域イベントを通じて、将来の自動車整備士を目指す子どもたちの育成と日本のモビリティ社会を支える人材確保につなげていく方針だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

★イベント開催予定

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES