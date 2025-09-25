ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ベントレー、4ドアセダン初のグラデーション塗装「オンブレ」発表…前後で色が違う

ベントレーが4ドアセダン初のグラデーション塗装「オンブレ」をフライングスパーに
  • ベントレーが4ドアセダン初のグラデーション塗装「オンブレ」をフライングスパーに
  • ベントレーが4ドアセダン初のグラデーション塗装「オンブレ」をフライングスパーに
  • ベントレーが4ドアセダン初のグラデーション塗装「オンブレ」をフライングスパーに
  • ベントレーが4ドアセダン初のグラデーション塗装「オンブレ」をフライングスパーに

ベントレーは、独自の「オンブレ・バイ・マリナー」塗装を4ドアセダンとして初めて『フライングスパー』に適用したと発表した。

【画像】前後で色が違うベントレー

オンブレ塗装は、車体の前後で異なる2色のペイントを使用し、車体全長にわたってグラデーション状に色を変化させる特別な技術である。今回のフライングスパーでは、フロント部分の鮮やかなトパーズブルーから、リア部分の濃いウィンザーブルーへと、ドア、サイドシル、ルーフを通じて色が変化する。

この塗装プロセスは、英国クルーにあるベントレーの工場で、熟練したペイントショップの職人によって完全に手作業で行われる。2名の高度な技術を持つペイント技術者が約60時間をかけて完成させる。

作業は車体の前後に個別の色を塗装することから始まり、車体中央部での色の変化は段階的に適用される。伝統的な調色方法でペイントを調合し、車体全体で対称的な変化を実現するため細心の注意が払われる。

オンブレ技術は、サンバーストゴールドからオレンジフレーム、タングステンからオニキスの2つの追加カラーウェイでも利用可能。2つのペイントの組み合わせの複雑さから、均一で段階的な変化を確保し、変化の過程で第3の色が現れることを避けるため、利用可能な色の選択肢は特別に厳選されている。

各ペイントカラーは塗装時に異なる挙動を示すため、技術者がスプレー中の反応に対応するスキルが重要となる。これにより各車両は独特の仕上がりとなるが、技術者の技能により肉眼では完璧に見えるという。

さらなるカラーコンビネーションは今後発表される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ベントレー フライングスパー

ベントレー

セダン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES