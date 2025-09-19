ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

アウディ『A6 e-tron』のVR体験コンテンツ、日本初公開…東京銀座で9月29日まで

「Audi Virtual Exhibit」のアウディ『A6 e-tron』のコンテンツ（イメージ）
  • 「Audi Virtual Exhibit」のアウディ『A6 e-tron』のコンテンツ（イメージ）

アウディジャパンとMID ALFAは、Audi City銀座で実施している「Audi Virtual Exhibit」に新しくアウディ『A6 e-tron』のコンテンツを追加し、9月29日まで期間を延長して実施すると発表した。

A6 e-tronのバーチャル体験は日本初披露となる。

本展示は、アウディが開発した最新の没入型3Dバーチャルコンテンツを使用している。ユーザーがVRゴーグルをかけると、原寸大のアウディe-tronモデルが目の前のスペースに現れ、車体を分解しないと見ることができない最新のプラットフォームやモーターなどの内部構造、ライティング機能やブレーキ動作などを体験できる。

アウディA6 e-tronシリーズは、プレミアムプラットフォームエレクトリック（PPE）を用いた2番目のモデルで、アウディとしてはPPE採用モデルでフラットフロアコンセプトを採用した初めての電気自動車だ。エレガントでプログレッシブなプロポーションを兼ね備え、700kmを超える一充電走行距離を実現し、卓越した空力性能をもった次世代のアウディを示す最新のモデルとなっている。

新しく加わったA6 e-tronのコンテンツでは、アウディ史上ベストの空力性能をもつA6 e-tronの空気の流れや構造を体験することができる。アウディA6 Sportback e-tronの空気抵抗はCd値0.21と極めて低く、A6 Avant e-tronでもCd値0.24である。

アウディの空力性能を追求する歴史は長く、1967年に「NSU Ro80」のくさび形ボディを取り入れることでCd値0.35を達成し、自動車デザインに革命をもたらした。1982年には、Cd値0.30を誇るアウディ『100』、そしてCd値0.29のアウディ『80』が続いて登場し、進化の歴史を築いてきた。

2024年欧州で発売になったA6 e-tron（日本発売は2025年7月）は、アウディの空力開発チームとデザインチームによる、細部への徹底したこだわりと繰り返しの調整によってさらに記録的なCd値を達成し、一充電航続距離は700kmを超えた。

このアウディの最新テクノロジーの仕組みをVRで体験できる。アウディに初めてふれる人からクルマのプロフェッショナルまで楽しんでいただけるコンテンツとなっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ A6、S6、RS6（Audi A6）

アウディ（Audi）

メタバース、VR、AR、MR

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES