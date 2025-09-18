ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

新型取締機「JMA-520/401」に対応、セルスターがコンパクトな一体型レーダー探知機を発売

アンテナ一体型レーザー式オービス対応セーフティレーダー、ASSURA「AR-325AW」
セルスター工業から、新型取締機JMA-520/401に対応したアンテナ一体型レーザー式オービス対応セーフティレーダー・ASSURA「AR-325AW」が新発売。価格はオープン。

AR-325AWは、アンテナの改良により受信周波数を拡張し、新型取締機JMA-520/401への対応を実現した。また、移動式オービス「MSSS」の受信にも対応し、レーダー受信性能は従来モデル比200％の向上を実現している。

レーダー波の特徴から取締機の種類を識別して警告する機能や、自動販売機などからの電波による誤報を低減する機能を搭載。従来モデル比で60％の誤報カットも実現している。

3.5インチ液晶を搭載し、静電容量式タッチパネルでダイレクトな操作が可能。オプションの専用リモコンにも対応する。

コンパクトなボディ設計により、ダッシュボードへの設置はもちろん、オプションの宙吊りステーを使用すれば車内のルーフ付近への宙吊り取り付けも可能だ。本体サイズはW108×D20.4×H63mm・147g。

ゼンリンのフルマップを搭載し、市街地図やゾーン30のエリア表示、一時停止や交差点の指定方向外進行禁止など、地図に沿った警告や案内の表示が可能。速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に道路管理者による物理的デバイスを加えた「ゾーン30プラス」も警告するほか、高速道路の路肩などに設置される「半固定式オービス」にも警告で対応する。

さらに、業界初となる政府機関発令の災害・危機管理通報サービス「災危通報」の表示・音声案内機能を備える。

無線LANも標準搭載しており、スマートフォンなどを経由して毎月更新されるGPSデータを無料で自動更新できる。

《ヤマブキデザイン》

