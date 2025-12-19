ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

セルスター工業、新型セーフティレーダー初公開へ…東京オートサロン2026

セルスター工業ブースイメージ
  • セルスター工業ブースイメージ
  • セルスター工業ブースイメージ
  • セーフティレーダー 2026年モデル
  • セーフティレーダー 2026年モデル
  • バッテリー充電器 新商品
  • トヨタモビリティ神奈川 DTEC TEAM MASTER ONE（神奈川トヨタ自動車株式会社）のGR86/BRZ Cup 2025シリーズに参戦車両

セルスター工業は、2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」に出展すると発表した。

セルスター工業ブースはホール9（北ホール）ブース番号936で展開される。東京オートサロンは国内外のメーカーやショップが最新技術や車両を披露する総合イベントだ。

同社は待望のニューアイテムを初お披露目する。中でもセーフティレーダーの2026年モデルは、新型取締機NTG-962対応で進化した製品を先行公開。また、ASSURA誕生20年の歴史を振り返るメモリアル展示も行う。

ドライブレコーダーの新商品は前後2カメラのスタンダードモデルに加え、業務用車両に最適なモデルを発表する。さらに多種類のバッテリー充電に対応し、デジタルLEDディスプレイ搭載で防塵防水性能を強化したバッテリー充電器DRCシリーズもリニューアルする。

また、同社がスポンサーを務めるトヨタモビリティ神奈川DTEC TEAM MASTER ONEのGR86/BRZ Cup 2025シリーズ第4戦優勝車両を展示する予定だ。

毎年恒例のセーフティレーダーやドライブレコーダーの会場限定特価販売やステッカーなどグッズ販売も行う。

セルスター工業は自社工場で生産し、日本製かつ3年保証の安全・安心な製品を提供している。

