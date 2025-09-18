スズキが特別協賛で参加、「ストリートファイター6」コラボバイク展示へ…東京ゲームショウ2025

スズキは9月18日、幕張メッセで9月25日から28日まで開催される「東京ゲームショウ2025」に特別協賛企業として出展すると発表した。

【画像】『ストリートファイター6』とコラボの『GSX-8R Tuned by JURI』

東京ゲームショウは1996年に始まり、毎年9月に開催される日本最大のゲームイベントである。多くのゲームメーカーが展示ブースを設け、新作の発表や試遊、開発中タイトルの予告映像公開、開発者や声優によるトークショーなどが行われる。

スズキは、ゲームとモビリティの融合を通じた新たなユーザー体験の創出に取り組んでいる。人気ゲームとのコラボレーションにより、幅広い層の世界中のゲームファンにスズキの魅力を伝えるため、東京ゲームショウへ特別協賛企業として参加し、ブースを出展する。

スズキブースでは、今年3月に開催されたカプコンの人気ゲーム「ストリートファイター6」の世界大会「CAPCOM CUP 11」の会場で公開した「GSX-8R Tuned by JURI」を展示する。これは同ゲームの登場キャラクター「ジュリ」をイメージしたコラボレーションバイクで、多くの来場者に好評を得た。

今回、ゲームショウへの来場者は「ストリートファイター6」のゲームの一部を再現したブースを背景に、バイクにまたがって写真撮影ができる。また、東京ゲームショウブースの特別演出として、バイクにまたがると「ジュリ」のオリジナルボイスを聞くことができる。来場者にはオリジナルコラボグッズをノベルティとして配布する。

スズキは、バイクとゲームのコラボレーションを通じて、ファンの日常に楽しさと豊かさを提供していく。