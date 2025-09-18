ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

一人乗りマイクロEV「EQV-TREK」発売、355kgの軽量ボディで航続110km…107万8000円から

一人乗りマイクロEV「EQV-TREK」
  • 一人乗りマイクロEV「EQV-TREK」
  • 一人乗りマイクロEV「EQV-TREK」
  • 一人乗りマイクロEV「EQV-TREK」
  • 一人乗りマイクロEV「EQV-TREK」
  • 一人乗りマイクロEV「EQV-TREK」
  • 一人乗りマイクロEV「EQV-TREK」

ユナイテッド・ソリューションは9月17日、一人乗りマイクロEV「EQV-TREK」を発売した。価格は107万8000円からだ。

【画像全6枚】

同社はこれまで3人乗りEV「EQV-PICNIC」を販売し、ファミリー層や複数人での移動ニーズに対応してきた。近年、一人での移動や法人利用の増加に伴い、多様なニーズに応えるべく、ドアによるセキュリティ強化とエアコンの標準装備を実現した「EQV-TREK」を開発した。

「EQV-TREK」は4輪ドア・エアコン標準装備のマイクロEVで、ミニカー登録のため車検や車庫証明が不要。家庭用電源で充電可能で、一般的な自動車と比較して大幅なコスト削減が可能だ。

主な特徴として、ドアとエアコンが標準装備で四季を通じて快適な移動が可能。雨や風、暑さ、寒さからユーザーを守り、プライベートな空間を提供する。家庭用100V電源での充電が可能で、ガソリン車に比べて大幅に燃料費を抑えることができる。ミニカー登録のため、車検や車庫証明が不要となり、維持費も低減される。

コンパクトな車体サイズにより、狭い道や駐車場でもスムーズな移動と駐車が可能。一人乗りに特化することで、日々の買い物や通勤、近距離移動に最適なソリューションを提供する。排出ガスゼロの電動EVであり、環境負荷の低減に貢献する。

主要スペックは、車体重量355kg（バッテリー含む）、最大積載量90kg、サイズは長さ2310mm×幅1100mm×高さ1540mm。最大乗車人数は1人、定格出力0.59kW、最大出力2kW。バッテリーは72V75Ahリン酸鉄リチウムバッテリーを搭載。

航続距離は夏およそ110km、冬およそ80km（エアコン使用無しの場合）。最高速度はおよそ55km/h。充電時間は6-8時間（100V普通充電0からの充電の場合）。

車両区分はミニカー（道路運送車両法上では第一種原動付自転車）で、運転資格は普通自動車免許（AT限定可）。自動車専用道路は走行不可だが、二段階右折は不要で、法定速度は車と同様。

標準機能として、ヒルスタートアシスト（停車時、坂道での後退を防ぐ）、バッテリー自己加熱機能を搭載。

価格は4輪ドア有エアコン標準装備で107万8000円（税込）。初期費用やオプション費用は含まれていない。

同社は「EQV-TREK」の発売を皮切りに、今後もラインナップを拡充し、多様なライフスタイルやビジネスシーンに対応するモビリティソリューションを提供していく。持続可能な社会の実現と、すべての人々が快適に移動できる未来を目指して、技術開発とサービス向上に努めていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

コンパクトカー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES