ブリッツの車高調キット「DAMPER ZZ-R」がスズキ『ジムニーノマド』の適合を追加

ブリッツの全長調整式車高調キット製品「DAMPER ZZ-R」にスズキ『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）の適合が追加された。税込み価格は22万円

【画像】ブリッツの車高調キット「DAMPER ZZ-R」装着イメージ

「DAMPER ZZ-R」は幅広い減衰力調整によりストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応できる単筒式（モノチューブ）構造採用の全長調整式＆32段減衰力調整車高調キット。一部車種向けにはアルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケットも採用し、高い強度と軽量化を両立している。

単筒式ならではのΦ44大径ピストンの採用により、減衰力の立ち遅れを抑制し、しなやかな走り心地と追従性を実現している。また、カートリッジ先出しのオーバーホールに対応し、従来にはないスムーズな仕組みで消耗品の交換が可能となっている。業界最長の3年6万km保証も安心できるポイント。

ジムニーノマド用ではリアアッパーマウントに強化ゴムを採用（フロントは純正を使用）。純正サスペンションのロール感を抑えたセッティングとして、減衰力を高くしていくとスポーティーに、低くしていくとコンフォートな乗り心地へと調整が可能となっている。