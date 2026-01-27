ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ジムニーシエラ』をもう1台カスタム、名車「JA11」の雰囲気に…BeyondJAPANが「CODE30」発表

スズキ『ジムニーシエラ』のカスタマイズモデル「CODE30」
  • スズキ『ジムニーシエラ』のカスタマイズモデル「CODE30」
  • スズキ『ジムニーシエラ』のカスタマイズモデル「CODE30」
  • スズキ『ジムニーシエラ』のカスタマイズモデル「CODE30」
  • スズキ『ジムニーシエラ』のカスタマイズモデル「CODE30」
  • スズキ『ジムニーシエラ』のカスタマイズモデル「CODE30」
  • スズキ『ジムニーシエラ』のカスタマイズモデル「CODE30」

ラスターのBeyondJAPANブランドは1月27日、もう1台のスズキ『ジムニーシエラ』（JB74W）のカスタマイズモデル「CODE30」を発表した。

【画像】『ジムニーシエラ』のカスタム仕様「CODE30」

ジムニーシエラの特徴は、軽自動車の『ジムニー』にはない純正オーバーフェンダーによる堂々としたワイドフォルムと1.5リッターエンジンの力強さだ。普段使いのメインカーとして選ばれることも多い。

スズキ『ジムニーシエラ』のカスタマイズモデル「CODE30」スズキ『ジムニーシエラ』のカスタマイズモデル「CODE30」

ビヨンドジャパンは、奇抜過ぎず街乗りに自然に馴染む“シンプル＆レトロ”なカスタマイズを提案している。フロントにはたくましいパイプ形状のバンパーを採用し、別売のウインカーステーでJA11純正ウインカーを装着可能だ。これにより、無骨で懐かしい印象を作り出している。

またJA11の1型をモチーフとしたクラシカルグリルを組み合わせ、現行車とは思えないレトロな表情を演出。純正テールランプがそのまま使えるリアバンパーも用意し、前後のバランスと統一感を高めている。

スズキ『ジムニーシエラ』のカスタマイズモデル「CODE30」スズキ『ジムニーシエラ』のカスタマイズモデル「CODE30」

全体としては、現行ジムニーシエラの使いやすさや機能性を保ちつつ、名車JA11やJB31シエラを思わせる懐かしいフォルムに進化させたカスタム。温故知新の精神を体現し、さり気ない違いを求めるユーザーに適しているという。

CODE30に使用するパーツはBeyondJAPANの公式ウェブサイトやショールームで確認できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

スズキ

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES