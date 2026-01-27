『ジムニーシエラ』をもう1台カスタム、名車「JA11」の雰囲気に…BeyondJAPANが「CODE30」発表

ラスターのBeyondJAPANブランドは1月27日、もう1台のスズキ『ジムニーシエラ』（JB74W）のカスタマイズモデル「CODE30」を発表した。

【画像】『ジムニーシエラ』のカスタム仕様「CODE30」

ジムニーシエラの特徴は、軽自動車の『ジムニー』にはない純正オーバーフェンダーによる堂々としたワイドフォルムと1.5リッターエンジンの力強さだ。普段使いのメインカーとして選ばれることも多い。

ビヨンドジャパンは、奇抜過ぎず街乗りに自然に馴染む“シンプル＆レトロ”なカスタマイズを提案している。フロントにはたくましいパイプ形状のバンパーを採用し、別売のウインカーステーでJA11純正ウインカーを装着可能だ。これにより、無骨で懐かしい印象を作り出している。

またJA11の1型をモチーフとしたクラシカルグリルを組み合わせ、現行車とは思えないレトロな表情を演出。純正テールランプがそのまま使えるリアバンパーも用意し、前後のバランスと統一感を高めている。

全体としては、現行ジムニーシエラの使いやすさや機能性を保ちつつ、名車JA11やJB31シエラを思わせる懐かしいフォルムに進化させたカスタム。温故知新の精神を体現し、さり気ない違いを求めるユーザーに適しているという。

CODE30に使用するパーツはBeyondJAPANの公式ウェブサイトやショールームで確認できる。