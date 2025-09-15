ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ランボルギーニが史上最強の「水中スクーター」開発!? 「SEABOB SE63」は2026年発売へ

ランボルギーニと水上スクーターメーカーのCAYAGOが共同開発した水中スクーター「SEABOB SE63」が、カンヌヨットフェスティバルで世界初公開された。

SEABOB SE63は、CAYAGOがこれまでに製造した中で最もパワフルなモデルとなる。従来モデルの進化版ではなく、完全な再設計により誕生した特別仕様だ。

革新的なドライブシステムには、新開発のモーターアーキテクチャと最新のバッテリー技術を搭載。チタンやマグネシウム製の技術部品、カーボンファイバー製モーターシャフトを採用し、エンジニアリングの傑作に仕上がっている。

新しいウィングシステムにより走行安定性が大幅に向上。人間工学に基づいて最適化されたコントロールグリップと組み合わせることで、高速走行時でも完璧にコントロール可能な走行性能を実現している。

オプションのパフォーマンスボードを装着すれば、最高速度での安定性がさらに向上。水面を滑走するのではなく、まるで水上を飛行するような体験が可能になる。

デザイン面では、ランボルギーニの象徴的なデザイン言語を採用。空力エッジから独特のシルエット、大胆なスタンスまで、すべてのラインがランボルギーニのDNAを反映している。

カラーバリエーションには、アランチョ・エゴン、ヴェルデ・ゲア、グリージョ・リンクス、ヴェルデ・セルヴァンス、ジャッロ、ビアンコ・シデラーレの6色のオリジナルランボルギーニペイントフィニッシュを用意した。

デジタルコックピットはスーパースポーツカーのようにスタイリングされ、スタートボタンまでランボルギーニらしい感覚を演出している。

生産開始は2026年を予定しており、2026年夏以降、一部のSEABOB販売パートナーから購入可能になる予定だ。

《森脇稔》

