ボルボなど4ブランド集結、輸入車展示会を神奈川県平塚で開催…9月13-14日

ネクステージのグループ会社のエー・エル・シー（ALC）は、9月13日・14日の2日間、THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA（神奈川県平塚市）にて「ALC MOTORS GROUP with ボルボ・カー 平塚 輸入車展示会」を開催する。

今回の展示会は、ネクステージとALCが初めて共同で出展するイベント。ALCが取り扱うBMW、プジョー、シトロエンの人気車種に加え、ネクステージが運営する正規輸入車ディーラー「ボルボ・カー 平塚」からも2台の車両を展示する。

特に注目は、プジョー『3008 GT』で、今年7月に8年ぶりとなるフルモデルチェンジを果たしたばかりの新型車種である。洗練されたファストバックフォルムと斬新なフロントデザインが特徴だ。

展示予定車両は、ボルボから『EX30』、『XC60』、プジョーから3008 GT、『2008』、シトロエンから『ベルランゴ』、BMWから『X3』の20d xDrive、『X1』のxDrive18i M sport、『M2』となっている。

開催時間は10時から18時まで。当日は展示車両の見学はもちろん、気になる車種については会場近隣の店舗にて試乗も可能だ。

ネクステージとALCは、今後も輸入車の魅力を広く伝えるとともに、地域に根差した取り組みを展開していく。