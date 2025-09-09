ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

EVになったメルセデスベンツ『CLA』新型、英ロンドンのランドマーク「バタシー発電所」に登場

メルセデスベンツ『CLA』新型が英ロンドンのバタシー発電所に登場
  • メルセデスベンツ『CLA』新型が英ロンドンのバタシー発電所に登場
  • メルセデスベンツ『CLA』新型が英ロンドンのバタシー発電所に登場
  • メルセデスベンツ『CLA』新型が英ロンドンのバタシー発電所に登場

メルセデスベンツは、同社史上最も効率的な量産車となる新型電気自動車『CLA』を、英国ロンドンの象徴的なランドマーク、バタシー発電所に展示した。

【画像】メルセデスベンツ『CLA』新型

9月4日から7日まで、バタシー発電所のタービンホールB地上階に設置されたメルセデスベンツのポップアップスペースで、来場者は新型CLAを体験。また、試乗もできた。新型CLAのスポーツエディション仕様は最大484マイル（約780km）の航続距離を誇り、10%から80%まで22分で急速充電できる。9月4日から6日には、発電所の象徴的な煙突に特別なCLAアニメーションが投影された。

CLAは、電気駆動とハイテクハイブリッド駆動の両方に対応する柔軟なメルセデスベンツ・モジュラー・アーキテクチャ（MMA）を基盤とした全く新しい車両ファミリーの第1弾モデル。すべての新型CLAには、自社開発された新しいAI強化システムのメルセデスベンツ・オペレーティング・システム（MB.OS）が搭載されている。この新システムにより、各CLAにはメルセデスベンツ・インテリジェント・クラウドに接続されたスーパーコンピューターが搭載される。

スポーツエディション仕様のCLA 250+ with EQテクノロジーの価格は4万5615ポンドから。顧客はメルセデスベンツ・オンライン・ショールームまたは販売店で注文できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ CLA

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

セダン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES