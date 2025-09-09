シトロエンのSUVクーペ『バサルト』、最上位「ダークエディション」をブラジル発売

シトロエンは9月3日、小型SUVクーペ『バサルト』の最上位グレード「ダークエディション」をブラジル市場で発売した。

【画像】シトロエン・バサルトのダークエディション

新グレードは、ブラジルの消費者向けに特別開発されたモデルで、スポーティで洗練された外観が特徴だ。16インチのブラック塗装アルミホイール、スポーツペダル、専用サイドシル、ダークエディション専用エンブレムなどを装備する。リアスポイラーには、ブランド創設者アンドレ・シトロエンにちなんだ「アンドレレッド」のアクセントが施されている。

インテリアは全体をブラックで統一し、プレミアムブラックファブリックシートには赤いステッチを配した。10.25インチのタッチスクリーン式インフォテインメントシステム「シトロエンコネクト」や7インチTFTデジタルクラスターを標準装備する。

ボディカラーには、専用色「スティンググレー」にブラックルーフの組み合わせのほか、「ペルラネーラブラック」「グラファイトグレー」を用意した。

パワートレインには、最高出力130hpを発生する「ターボ200」エンジンを搭載。CVT（無段変速機）と組み合わせ、0-100km/h加速はエタノール燃料で9.6秒、ガソリンで10秒を実現する。

シトロエンによると、バサルトは発売から1年でブランド販売の50%以上を占める主力モデルに成長しているという。