アストンマーティンのハイパーカー『ヴァルキリー』は8分の1サイズでも約290万円

アマルガム・コレクション(Amalgam Collection)は9月3日、アストンマーティンのハイパーカー『ヴァルキリー』の8分の1スケール精密モデルを欧州で発売した。アストンマーティン公認の唯一のモデルとして、同社のデザイン・エンジニアリングチームと密接に連携して開発された。

【画像】『ヴァルキリー』の8分の1スケール精密モデル

開発には3000時間以上が費やされ、英国ゲイドンとシルバーストンのチームが監修することで、他に類を見ない精密さを実現している。各モデルは専門の職人チームが300時間以上をかけて手作業で組み立てる。

このモデルは、ヴァルキリーの革新的なエンジニアリングへの敬意を表して製作された。ヴァルキリーは公道での使用を前提としながら、従来のロードカーでは実現できないサーキット性能を両立した車両である。

クーペとスパイダーそれぞれ199台の限定生産で、全車がアイコニックなポディウムグリーンにオールブラックインテリアで仕上げられる。よりパーソナルな仕様を求める顧客には、個別のコレクターカーを忠実に再現したビスポークエディションの製作も可能だ。

モデルは元のCADデザイン、ペイントコード、アストンマーティンの材料仕様を使用して製作される。数千の精密加工部品、鋳造品、CNC加工材料を使用し、真のコレクターと愛好家のために作られている。8分の1スケールモデルは全長56cmだが、その背後にある情熱と細部への配慮は計り知れない。

アマルガム・コレクションのアストンマーティン ヴァルキリーの価格は1万4740ポンド（約290万円）から。スパイダー版も同価格で、オンラインで注文可能。ワンオフのビスポークモデルは2万0640ポンド（約410万円）からで、各地域の販売チームに直接連絡して注文できる。