シトロエン『ベルランゴ』、グリップコントロール搭載の特別仕様車登場…439万2500円から

シトロエン・ベルランゴ MAX BlueHDi XTR Grip Control Package
ステランティスジャパンは9月4日、シトロエンのMPV『ベルランゴ』の特別仕様車「ベルランゴ MAX BlueHDi XTR Grip Control Package」を発売した。価格は5人乗りモデルが439万2500円、7人乗りロングボディモデルが457万2500円（いずれも税込）だ。

【画像】シトロエン・ベルランゴ MAX BlueHDi XTR Grip Control Package

今回の特別仕様車の最大の特徴は、新たに搭載されたグリップコントロール機能だ。ノーマル（標準）、スノー（積雪路）、マッド（泥道）、サンド（砂地）の4つの走行モードを備え、路面状況や天候に応じて最適なモードを選択できる。

急な降雪時やスキー場への走行、海辺の砂地での運転時など、様々な路面環境において安心で安全なドライブをサポートする。ただし、安全な走行のためには路面状況に応じた適切なタイヤの装着が必要となる。

装備面では、アドバンスドコンフォートシート、17インチホイール、フロント・リアスキッドプレート、専用カラーダッシュボード、専用エアバンプカラーアクセント、XTRバッジを標準装備している。

ボディカラーは従来の「ブルー キアマ」「グリーン シルカ」に加え、都会的でスタイリッシュなシルバーグレーの新色「グリ アルタンス」を含む合計3色を用意。現代の人々の多様なライフスタイルやニーズに応える幅広い選択肢を提供する。

