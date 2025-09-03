ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ジムニー』がTE27トレノ顔に、70年代スタイルの塗装済みフェイスグリル「Tr27」発売

ラスター『ジムニー』専用の塗装済みフェイスグリル「Tr27」
  • キネティックイエロー、シフォンアイボリーメタリックなど現行のジムニー/ジムニーシエラの8色のカラーリングを選べる

ラスターが展開するジムニー専門カスタムパーツブランド・Beyond JAPAN（ビヨンドジャパン）が、スズキ『ジムニー/ジムニーシエラ』（JB64/JB74）専用の塗装済みフェイスグリル「Tr27」の販売を開始した。

【画像】『ジムニー/ジムニーシエラ』専用の塗装済みフェイスグリル「Tr27」

フェイスグリル・Tr27は昨年公開された同社のジムニーカスタマイズモデル「CODE09」の“目玉”となっていたパーツで、往年の人気車であるTE27トヨタ『スプリンタートレノ』をモチーフにしたデザインを採用している。

CODE09のようなカスタムを求めるユーザーの声に応える形で、今回新たにラインナップに追加された。塗装不要で届いたらすぐに装着でき、プロ仕上げの塗装でクオリティも高い。トレノグリル初のボディカラー対応の塗装済みグリルとなっている。

シルバー塗装されたライト周りやセンターの他は、キネティックイエロー、シフォンアイボリーメタリックなど現行のジムニー/ジムニーシエラの8色のカラーリングを選択可能だ。

材質はABS製で、価格は12万4300円（税込み）。受注生産品で納期は約1～2か月となっている。

BeyondJAPANブランドのジムニーカスタムパーツは、ショールーム（千葉県富津市・イオンモール富津内）でも展示中だ。ジムニー/ジムニーシエラの新しいスタイルを、デモカーとともに現地で確認できる。

《ヤマブキデザイン》

