ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アストンマーティン『ヴァンテージS』新型、F1の公式セーフティカーに

アストンマーティン・ヴァンテージS新型のF1公式セーフティカー
  • アストンマーティン・ヴァンテージS新型のF1公式セーフティカー
  • アストンマーティン・ヴァンテージS新型のF1公式セーフティカー
  • アストンマーティン・ヴァンテージS新型のF1公式セーフティカー
  • アストンマーティン・ヴァンテージS新型のF1公式セーフティカー
  • アストンマーティン・ヴァンテージS新型のF1公式セーフティカー

アストンマーティンは9月1日、新型『ヴァンテージS』がF1の公式FIAセーフティカーに採用されたと発表した。

【画像】アストンマーティン・ヴァンテージS新型のF1公式セーフティカー

今週末にオランダのザントフォールト・サーキットで開催されるF1ハイネケン・オランダ・グランプリでデビューする。

新型ヴァンテージSは、歴代の中でも最もパフォーマンスに焦点を絞ったモデルとなる。ハンドビルドの4.0リッターV8ツインターボエンジンを搭載し、680psの出力と800Nmのトルクを発生する。0-100km/h加速は3.4秒、最高速度は325km/hという高性能を誇る。

セーフティカーとしての機能を高めるため、FIAのライトバーなどの通常装備に加え、新しいリアデッキスポイラーなどエアロダイナミクスの改良も施されている。外観では、V8エンジンの熱気排出を最適化する中央のボンネットブレードや、車幅いっぱいに広がるデッキリッドスポイラーが特徴的だ。

新型ヴァンテージSは、アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チームの車両と同じポディウムグリーンのカラーリングを採用。引き続きF1の公式FIAメディカルカーを務めるアストンマーティン『DBX707』と並び、F1に新たな興奮を加えることになる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アストンマーティン ヴァンテージ

アストンマーティン（アストンマーチン、Aston Martin）

F1

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES