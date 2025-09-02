ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

EVポールスター、人気ゲーム「ジオゲッサー」専用版を全車種でプレイ可能に…デジタルミラーと連携

「ジオゲッサー」専用版をポールスター全車種でプレイ可能に
  • 「ジオゲッサー」専用版をポールスター全車種でプレイ可能に
  • 「ジオゲッサー」専用版をポールスター全車種でプレイ可能に
  • 「ジオゲッサー」専用版をポールスター全車種でプレイ可能に
  • 「ジオゲッサー」専用版をポールスター全車種でプレイ可能に
  • 「ジオゲッサー」専用版をポールスター全車種でプレイ可能に

EVメーカーの「ポールスター」は8月29日、世界的に人気の場所当てゲーム「ジオゲッサー」の専用版を開発し、全車種の車内でプレイ可能になったと発表した。

ジオゲッサーは、視覚的な手がかりのみを使って実際の場所を特定するゲームで、世界中で数百万人のプレイヤーが楽しんでいる。今回のポールスター専用版では、ヨーロッパの優れたドライビングロードを探索できる内容となっている。

特徴的なのは、ポールスター4のデジタルリアビューミラーをゲーム画面上部に組み込んだ点だ。このミラーは世界を逆向きに映し出し、ゲームにユニークな要素を加えている。

ポールスターのミヒャエル・ローシェラーCEOは「ジオゲッサーとポールスターは共に探索を祝福するブランド。ポールスター4のリアビューミラーをゲームに直接組み込むことで、我々の技術と世界で最も愛されるデジタルアドベンチャーの一つとの間に遊び心のあるつながりを作り出した。ポールスターを充電している時の完璧な娯楽」とコメントした。

ジオゲッサーのダニエル・アンテルCEO兼共同創設者は「すべてのドライバーが地図を使用しており、ジオゲッサーはナビゲーションを世界を探索し楽しむ方法に変えている。そのためポールスターとの提携は非常に自然に感じられる。同じスウェーデンのグローバルブランドと協力できることも素晴らしい」と述べた。

ジオゲッサー・ポールスター版は現在、モバイル、デスクトップ、そして全ポールスター車両の車載ブラウザーで利用可能となっており、同ブランドの拡大するデジタル体験ラインナップに加わった。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポールスター

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES