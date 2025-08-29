ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ジープ『コマンダー』、ブラジルから中東へ輸出開始…グローバル展開加速

ステランティスは8月26日、ブラジルで生産するジープ『コマンダー』の中東市場への輸出を開始すると発表した。

輸出先はサウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンの6カ国で、2025年末までに500台以上をペルナンブコ州のスアペ港から出荷する予定だ。

この動きは同社のグローバル展開における戦略的な一歩であり、各市場の消費者ニーズに合わせた高品質で革新的な車両を提供するというステランティスのコミットメントを再確認するものだ。

同社南米サプライチェーン担当副社長のマティアス・メリノ氏は「ジープ・コマンダーの中東への輸出拡大は、ブラジルで開発された製品の強さと競争の激しい市場での競争力を証明している」と述べた。

同氏は「このモデルはステランティスの国内エンジニアリングの革新力と技術開発力を象徴し、自動車業界の最前線で洗練性、多様性、技術を世界中の異なる顧客層に結び付けている」と強調した。

ジープ・コマンダーは発売以来、ブラジル国内外で注目を集める製品として確立されている。同モデルは既に南米14カ国に7958台を輸出している。

輸出先にはアルゼンチン、ボリビア、チリ、コロンビア、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、ドミニカ共和国、メキシコ、ウルグアイが含まれる。

ブラジル市場では、ジープ・コマンダーは2021年の発売以来、7人乗りSUVのリーダーとして7万台以上が登録されている。ペルナンブコ州ゴイアナの自動車工場で生産される同モデルは、ブラジルで完全に開発・製造された初のジープブランド7人乗りユーティリティ車両だ。

洗練されたデザイン、プレミアムな仕上がり、広い室内空間で知られるコマンダーは、フレックス、ディーゼル、ガソリンの3つのターボエンジンの多様性と、搭載された全技術で際立っている。

全バージョンにはブラジル最高レベルのレベル2 ADASパッケージが装備され、アダプティブオートパイロット、自動ブレーキ付き衝突警告、疲労検知、速度標識認識など、運転支援機能が含まれている。

コマンダーの成功は、ペルナンブコ州におけるステランティスの好影響も反映している。スアペ港の車両ハブは顕著な結果を記録しており、2024年には8万57台の車両が取り扱われ、そのうち77%がゴイアナ工場で製造された。

2025年上半期には、ゴイアナとベチン工場で生産されたステランティス車両3万9000台以上が既に物流複合施設から輸出されている。

今年7月だけでも、ステランティスはブラジルで製造された1万4500台の車両を出荷し、南米におけるステランティスの産業運営の競争力を強化した。

《森脇稔》

