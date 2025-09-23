ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ジープ『コマンダー』に限定車「トレイルエディション」登場、鮮やかなレッドがアクセント　価格は559万円

ジープ コマンダー トレイルエディション
  • ジープ コマンダー トレイルエディション
  • ジープ コマンダー トレイルエディション
  • ジープ コマンダー トレイルエディション
  • ジープ コマンダー トレイルエディション
  • ジープ コマンダー トレイルエディション
  • ジープ コマンダー トレイルエディション
  • ジープ コマンダー トレイルエディション
  • ジープ コマンダー トレイルエディション

ステランティスジャパンは、ジープの7人乗りミッドサイズSUV『コマンダー』の限定車「トレイル エディション」を10月4日から全国のジープ正規ディーラーで150台限定発売すると発表した。メーカー希望小売価格は599万円。

【画像】ジープ コマンダーの限定車「トレイルエディション」

ベースとなるコマンダー リミテッドグレードは、多彩なシートアレンジを可能とする3列シートを備えたミッドサイズSUV。ジープ伝統の7スロットグリルをはじめ、スタイリッシュなボディラインや上質な素材で仕上げた美しいインテリアが特徴だ。

今回の限定車トレイル エディションの最大の特徴は、既存色「ブリリアントブラッククリスタルP/C」のブラック＆グレーを基調としたボディに鮮やかに映えるレッドのアクセントだ。

特にフロントフェイシア下部に施されたレッドアクセントは、道行く人々の注目を集めそうだ。従来のクロームアクセント部位には、本限定車専用の「ニュートラルグレー」と「グロスブラック」を採用。リアには、カモフラージュ柄にレッドの「TRAIL」の文字が際立つ専用バッジを装着した。

インテリアではレッドのトリム、そしてトレイル エディション専用のブラックカモフラージュ柄プリントで、インストルメントパネルにレッドとブラックの配色を取り入れている。

また、トレイル エディションの世界観をさらに際立たせるアイテムとして、カモフラージュ柄のボンネットデカールをアクセサリーとして用意した。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジープ コマンダー（Commander）

ジープ（Jeep）

SUV・クロスオーバー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES