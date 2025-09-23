ジープ『コマンダー』に限定車「トレイルエディション」登場、鮮やかなレッドがアクセント　価格は559万円

ステランティスジャパンは、ジープの7人乗りミッドサイズSUV『コマンダー』の限定車「トレイル エディション」を10月4日から全国のジープ正規ディーラーで150台限定発売すると発表した。メーカー希望小売価格は599万円。

【画像】ジープ コマンダーの限定車「トレイルエディション」

ベースとなるコマンダー リミテッドグレードは、多彩なシートアレンジを可能とする3列シートを備えたミッドサイズSUV。ジープ伝統の7スロットグリルをはじめ、スタイリッシュなボディラインや上質な素材で仕上げた美しいインテリアが特徴だ。

今回の限定車トレイル エディションの最大の特徴は、既存色「ブリリアントブラッククリスタルP/C」のブラック＆グレーを基調としたボディに鮮やかに映えるレッドのアクセントだ。

特にフロントフェイシア下部に施されたレッドアクセントは、道行く人々の注目を集めそうだ。従来のクロームアクセント部位には、本限定車専用の「ニュートラルグレー」と「グロスブラック」を採用。リアには、カモフラージュ柄にレッドの「TRAIL」の文字が際立つ専用バッジを装着した。

インテリアではレッドのトリム、そしてトレイル エディション専用のブラックカモフラージュ柄プリントで、インストルメントパネルにレッドとブラックの配色を取り入れている。

また、トレイル エディションの世界観をさらに際立たせるアイテムとして、カモフラージュ柄のボンネットデカールをアクセサリーとして用意した。