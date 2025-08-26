VWの小型SUV『Tロック』、装備充実の「Meisterwerk」設定…429万9000円から

VWグループジャパンは、小型SUV『T-Roc（Tロック）』に、装備を充実させながらも魅力的な価格を実現した特別仕様車「Meisterwerk」を設定し、販売を開始した。価格は429万9000円からだ。

「T-Roc」はクーペのような流麗なボディスタイルと多彩なカラーラインアップが特徴のクロスオーバーSUV。2023年には輸入車SUV年間登録台数で1位を獲得し、フォルクスワーゲンの主力モデルとなっている。

VW『T-Roc』の「Meisterwerk」

スポーツモデルの「R」モデルをはじめ豊富なパワートレインを展開し、デザインにこだわるコンパクトSUVユーザーから支持されている。2025年にはクリーンディーゼル「TDI」と4輪駆動システムを組み合わせた「TDI 4MOTION」が加わり、顧客ニーズに応えるラインアップを実現している。

今回の特別仕様車「Meisterwerk」はドイツ語で「熟練の職人が生み出した傑作」を意味し、「T-Roc」の快適性・機能性・デザイン性を強化しつつ、魅力的な価格を実現した集大成モデルとして命名された。

VW『T-Roc』の「Meisterwerk」

「TDI 4MOTION R-Line Meisterwerk」では、従来「R」モデルのみ選択可能だった「ラピスブルーメタリック/ブラックルーフ」の外装色がオプションで選択可能となり、19インチアルミホイールを標準装備する。スポーティな外観を「TDI 4MOTION」のパワートレインで楽しみたい顧客の要望に応えたモデルだ。

「TSI Active/Style Meisterwerk」にはシートヒーター（前席）と純正インフォテイメントシステム「Discover Pro」が標準装備され、快適性と利便性が向上している。

VW『T-Roc』の「Meisterwerk」