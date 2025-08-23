ダイハツ車でラップタイムを競う！「サーキットトライアル2025」10月19日開催へ

ダイハツとSPKは、2025年10月19日にスパ西浦モーターパーク（愛知県）で「D-SPORT & DAIHATSU Circuit Trial 2025」を開催すると発表した。

同大会は、JAF公認レーシングコースにおけるラップタイムを競い合うサーキットトライアル競技で、モータースポーツを楽しみたいユーザーや、本格的なレースにもチャレンジしてみたいユーザーに向けたイベントだ。

参加車両はダイハツ車（ダイハツOEM車両の参加も可能）で、クラスにより資格制限があるほか、ライセンス不要のオープンクラスの設定もある。参加申し込みは8月25日19時より特設サイト「D-SPORT & DAIHATSU Circuit Trial 2025」で受け付けを開始する。

また、受講して試験に合格すると「JAF国内Aライセンス」が取得できる講習会も同日開催される。このライセンスを取得すると、TOYOTA GAZOO Racing主催の「Yaris Cup」といったJAF公認の国内レースイベントへの参加が可能になるものだ（注：「JAF国内Aライセンス」の取得には、「JAF国内Bライセンス」の所有もしくは、公認サーキット毎に定められたスポーツ走行の経験が50分以上あり、公認サーキットからその証明を受けていることが必要となる）。

ダイハツとSPKでは、スポーツ走行初心者から上級者まで幅広いダイハツ車ユーザーを対象としたサーキット走行イベントを多数開催し、モータースポーツを気軽かつ安全に楽しめる内容のイベントで、その裾野を広げてきている。