『フォードGT』生産終了へ、最後のモデルは67台限定のサーキット専用車

フォード・パフォーマンスが、スーパーカーのフォード『GT』のサーキット専用車 『GT Mk IV』の最終生産を開始する。約10年間にわたって同一施設で手作業で組み立てを行ってきた現行フォード GT の生産終了を意味する節目となる。

限定67台のうち大部分は既に顧客の手に渡っており、フォード・パフォーマンスは残りの車両の受注を開始している。レーシングパートナーのマルチマティック・モータースポーツと共同開発された Mk IV は、多くの GT レースカーを上回る技術とサーキットでの性能を誇る。

最後の現行モデルとなるフォード『GT』のサーキット専用車 『GT Mk IV』

Mk IV は2016年ル・マン24時間レースで1位と3位を獲得したフォード GT レースカーをベースに開発された。完全に新しいボディ、パワートレイン、サスペンションを採用し、あらゆるトラックデイでトップを走るよう設計されている。

第3世代エコブースト3.8リッターV6ツインターボエンジンは、オリジナルのレースカーより強力で、ラウシュ・イエーツ・エンジンズ製パワープラントが820hp超を発生する。ル・マン優勝ドライバーが使用したものより高度なクラッチとパドルシフト6速ギアボックスを通じて動力が伝達される。

マルチマティック・アダプティブ・スプール・バルブ・ダンパーと高度なサスペンションにより、ドライバーはコックピットから走行中にセッティングを調整可能だ。カーボンファイバーシャシーはフォード GT および GT Mk II レースカーと共通だが、Mk IV 専用の上部ロールケージを装備する。

最後の現行モデルとなるフォード『GT』のサーキット専用車 『GT Mk IV』

時速150マイルで2400ポンド超のダウンフォースを発生し、3G 超のコーナリングが可能だ。実際、この最終エディションは一般ドライバーの運転で、工場レースドライバーが運転したオリジナルのフォード GT GTLM レースカーより速いラップタイムを記録している。

フォード・パフォーマンスとマルチマティックは、マルチマティック・オン・トラックを通じて全オーナーに専用カスタマーエクスペリエンスを提供する。プライベートトラックデイには工場技術サポートとトラックサイドサポートが含まれる。

オーナーは開発ドライバーのスコット・マクスウェルによる個人の GT Mk IV の徹底的なシェイクダウンを受け、リード・フォローセッションで車両の性能を最大限活用できる。さらに、フォード・パフォーマンスとマルチマティック・モータースポーツのプロドライバーによる個別コーチングも受けられる。

最後の現行モデルとなるフォード『GT』のサーキット専用車 『GT Mk IV』

フォードとマルチマティック・モータースポーツは GT Mk IV 用オールカーボンファイバーシャシーの最終生産を開始した。極めて限定的な台数のミッドエンジンマシンが利用可能で、現時点では購入者の具体的な要望に応じた製造が可能だが、長くは続かないと予想される。

フォード GT Mk IV に関する問い合わせは10月15日まで受け付けている。