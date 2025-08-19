ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「スラントノーズ」のポルシェ911が現代風に蘇る…1000馬力の「プロジェクトF-26」発表

ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」
  • ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」
  • ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」
  • ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」
  • ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」
  • ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」
  • ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」

ガンサー・ワークスは、14日に米カリフォルニアで開幕した「モントレーカーウィーク2025」の「ザ・クエイル・モータースポーツ・ギャザリング」において、ポルシェ『911』のスラントノーズ風カスタムカー「プロジェクトF-26」を発表した。

F-26は戦闘機の空力形状と26台限定生産からその名前が付けられた。デザインは象徴的なポルシェ『935』スラントノーズとポルシェ・スラントノーズ・ロードカーからインスピレーションを得ており、ガンサー・ワークス独自のカーボンファイバー技術と性能重視の設計が組み合わされている。

ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」

カスタムメタリック塗装が施されたF-26は、カーボンファイバー製ハイダウンフォースウイング、アグレッシブなサイドインテーク付きの新しいリアパネル、角張ったリアフェンダーを特徴とする。最も印象的なのは、ポルシェの最も大胆なデザイン実験の一つを思い起こさせるドラマチックなスラントノーズフロントエンドだ。

自社で設計されたカーボンファイバー製フロントエンドは、オリジナルのスラントノーズのポップアップヘッドライトを固定式に変更し、エアフローを向上させドラッグを削減している。この軽量設計により、車重はわずか2700ポンドに抑えられている。

パワーユニットには、ロススポーツ・レーシングと共同開発した空冷ツインターボ4.0リッター水平対向6気筒エンジンを搭載。最高出力1000hp、最大トルク750lb-ftを発生し、6速マニュアルトランスミッションとリミテッドスリップデフに接続される。

ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」

エンジン冷却には、標準的な縦型ファンの2倍以上の風量を提供するレース由来のフラットファンを採用。全6気筒に均等な冷却を提供する。その他のアップグレードには、新しいカーボンファイバー製エアボックス、再設計されたインタークーラープレナム、インテークシステム内蔵のブローオフバルブが含まれる。

F-26には、コンチネンタル・エクストリームコンタクト・フォースタイヤを装着したターボツイスト・マグネシウム・モノブロックホイールを装備。フロント295/30R18、リア335/30R18のスタッガード設定となっている。

シャシーには全く新しいダブルウィッシュボーン式フロントサスペンション、アダプティブJRZダンパー、モータースポーツグレードのABS、トラクションコントロールを装備。リアホイールベースは30mm延長され、より長いホイールベースとエンジンの重心改善を実現している。

ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」ポルシェ『911』のスラントノーズカスタムカー「プロジェクトF-26」

インテリアは機能性と職人技を重視し、露出したカーボンファイバー、カスタムレザー張り、アルカンターラ製ヘッドライナーアクセントを特徴とする。ステアリングホイールは戦闘機の翼角プロファイルからインスピレーションを得ており、木製シフトノブはポルシェのレーシングヘリテージに敬意を表している。

生産台数は26台に限定され、アナログでありながらモダンなパフォーマンス体験を求める目の肥えたドライバー向けにカスタマイズされる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ 911

ポルシェ（Porsche）

モントレー カーウィーク（Monterey）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES