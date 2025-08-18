映画『アベンジャーズ』に登場した『NSXロードスター』が米モントレーに登場！ 初代NSXから35周年

ホンダの海外向け高級車ブランドのアキュラは、2012年の映画『アベンジャーズ』に起用された『NSXロードスター』を、「モントレーカーウィーク2025」に出展した。

この特別な『NSX』は、「ザ・クエイル・ア・モータースポーツ・ギャザリング」に登場。アキュラは初代NSXの35周年を記念してこの展示を行った。

同社は2026年、このNSXロードスターをチャリティオークションにかける予定で、モントレーカーウィーク2025で入札希望者の事前登録を開始した。

アキュラ『NSXロードスター』

このNSXロードスターは映画のために特別に製作された。2012年の北米国際オートショーで発表された『NSXコンセプト』からインスピレーションを得たスタイリングが特徴だ。当時のアキュラ・クリエイティブディレクターのデイブ・マレック氏率いるロサンゼルスのアキュラ・デザインスタジオのチームが設計した。

車両は13年前のスクリーン登場時と全く同じ状態を保っており、「スターク33」のナンバープレートも当時のままだ。

アキュラはザ・クエイルで、このコンセプトロードスターと共に1995年式『NSX-R』や1999年式「ザナルディエディション」などの貴重な市販NSXも展示した。

アキュラ『NSXロードスター』

このNSXロードスターは、カリフォルニア州オックスナードのトランスFXによって製作された。手作りの樹脂とファイバーグラス製ボディを初代NSXに装着し、2インチのサスペンション・ローダウン、18インチホイール、アフターマーケットシートを組み合わせた。ベース車両には走行距離25万2000マイルの1991年式が使用された。

「撮影には、実際に走行できる信頼性の高い車両が必要だった。オリジナルのアキュラNSX以上に信頼できるものは思い浮かばなかった」とマレック氏は語っている。