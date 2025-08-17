ニックネームは“赤いコスモ”、50年前に登場した2代目ロータリースポーツ【懐かしのカーカタログ】

ロータリーエンジン搭載の市販車第1号として1967年に登場した2座席スポーツカーの『コスモ』。その車名を受け継ぎ、1975年10月に姿を現したのが、コスモ名義では2代目となるこのモデルだった。

“赤いコスモ”のニックネームは、登場時にサンライズレッドのボディ色がイメージカラーとして使われたことから。全長×全幅×全高は4545×1685×1325mmと現代のクルマに較べるとコンパクトだが、メッキの細かな縦桟のグリルのフロントマスクは、当時としてはワイドで押し出し感のあるもの。

反対にリアまわりはあっさりとしたデザインを採用。昇降式のウインドゥをもつ“几型”のセンターピラーは特徴で、これにより有効視界範囲＝336.4度とカタログに記されている。

搭載エンジンは当時の51年排ガス規制に適合させた2ローターの13B（135ps／19.0kgm）または12A（125ps／16.5kgm）のロータリーエンジンと1800のレシプロエンジンの設定。全車4輪ディスクブレーキとしたのも売りだった。

また77年7月にはボディ後半をノッチバックとした“L”を設定。こちらはランドゥトップ部分をボディ色とコーディネートさせた（サンライズレッドはホワイト）独自のカラーバリエーションが用意された。

さらに79年9月にマイナーチェンジを実施。外観ではフロントマスクが角型2灯式ヘッドランプと格子状のグリルに変わり、クーペのリアコンビランプは水平基調のガーニッシュ一体型に。併せてインテリアではインパネ形状がステアリングホイールのデザインとともに一新された。