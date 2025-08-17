ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

発売直前！ 復活の2ドア・スペシャリティ、ホンダ『プレリュード』新型まとめ

ホンダは9月に、2ドア・スペシャリティスポーツモデルの新型『プレリュード』の発売を予定しています。ジャパンモビリティショー2023においてコンセプトカーとして姿を現したのが最初です。最近のプレリュードの記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。



1位） ホンダ『プレリュード』新型、シビック タイプRのサスペンションとブレーキ技術搭載へ：118 Pt.

ホンダの米国部門は、新型『プレリュード』に『シビック タイプR』のサスペンション技術を採用すると発表した。新型プレリュードは2025年内に米国のディーラーに到着予定とし、日本では今秋の発売を予定している。
ドライバーの興奮と関与を実現しながら、日常でも快適、が謳い文句





2位） なぜ今『プレリュード』なのか？「ハイブリッド史上すごい技術」で令和の世にデートカー再び…東京オートサロン2025：107 Pt.

ホンダは「東京オートサロン2025」に、今秋発売予定の2ドアクーペ『プレリュード』のプロトタイプを出展した。なぜいま復活させるのか、そしてキーとなる技術は何か。商品担当に話を聞いた。
スポーツや操る喜びはホンダが追求している部分だ





3位） ホンダ『プレリュード』新型、ホームページで先行公開：80 Pt.

ホンダは31日、9月に発売を予定している新型『プレリュード』に関する情報を、ホームページで先行公開した。
いよいよ9月に発売





4位） ホンダ『プレリュード』のインテリアが初公開、“新時代のデートカー”のおもてなしとは：69 Pt.

ホンダは4月2日、F1日本グランプリの事前イベント「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2025 PRE-EVENT」の中で、今秋発売予定の新型ハイブリッドクーペ『プレリュード』のパレード走行を披露。これまでヴェールに包まれていたインテリアを初公開した。
「手ごみ感」にこだわった インテリア





5位） ホンダ『プレリュード』ホワイト＆ブルーのインテリア初公開に「洗練されててカッコイイ!!」「お値段は高そう」など反響：67 Pt.

ホンダは4月2日、F1日本グランプリの前イベントで、今秋発売予定の新型ハイブリッドクーペ『プレリュード』をパレード走行。これまでヴェールに包まれていたインテリアを初公開した。ほぼ市販仕様のエクステリアや装備も明らかになったことで、SNSでは「プレリュード、カッコいい」「デザインだけでならマジで買い」など盛り上がりを見せている。
新時代のデートカーとは？





6位） ホンダ『プレリュード』復活もうすぐ、トミカも準備中…2025年商品化：64 Pt.

かつて人気を誇ったホンダのスペシャリティカーの『プレリュード』。ホンダからは2025年の発売予定が正式に予告されている。タカラトミーのダイキャスト製ミニカー『トミカ』でも製品化されることが決まっており、商品化の準備が進められている。
トミカも9月発売予定、予約受付開始





7位） 初公開の『黒いプレリュード』に「ワクワクしますな！」、SNSで高評価集まる：43 Pt.

ホンダは「インドネシアモーターショー（GIIAS）2025」において、新型『プレリュード』のプロトタイプをインドネシアで初公開した。日本でのメインカラーとは異なる“オールブラック”の車両に、SNSでは「黒にしたらめちゃくちゃカッコイイな」「東南アジアの富裕層向けなのか」など話題が再燃している。
これは日本仕様か?!





8位） ホンダ、次世代ハイブリッド「e:HEV」システム公開：39 Pt.

ホンダは12月18日、独自の2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」の次世代技術を公開した。今後のハイブリッド車に順次搭載を予定しているこの新技術は、環境性能と走行性能のさらなる向上を目指している。
燃費10%以上向上へ





9位） 「青春のプレリュード」復活にファン興奮！ ホンダが新型の情報公開、SNSでは価格予想も：28 Pt.

ホンダは7月31日、9月に発売を予定している新型『プレリュード』に関する情報を、ホームページで先行公開した。これに対しSNS上では「遂に復活か」「どんな風にカスタムしようかな」など様々な声が上がっている。
24年ぶりの復活で注目





10位） 待望!! ホンダ『プレリュード』復活へ…有明での展示から現在までのまとめ：44 Pt.

ホンダはジャパンモビリティショー2023に『プレリュードコンセプト』を出展し、2ドア・スペシャリティスポーツモデルの復活を予告した。開発はプロトタイプが公道で目撃されるステージまで進んでいる。ホンダ幹部のコメントや旧型紹介も合わせて、最近の動きをまとめた。
2024年11月までのまとめ


