日産の高級部門インフィニティ、3台の新型コンセプトカーを世界初公開へ…モントレーカーウィーク2025

日産自動車の海外向け高級車ブランドのインフィニティが、米国で開催される「モントレーカーウィーク2025」において、3つのコンセプトカーを世界初公開する。

メインとなるのは『QX65モノグラフ』と呼ばれるコンセプトカーで、インフィニティの「アーティストリー・イン・モーション」デザイン言語の大胆な原則に基づいて設計されている。精密な職人技と滑らかでシームレスなボディフォルムを融合させたこのモデルは、インフィニティの拡張されたモデルラインナップの未来を強く示唆している。

8月15日の「ザ・クエイル」で初公開されるQX65モノグラフでは、グローバルデザイン担当上級副社長のアルフォンソ・アルバイサ氏がコンセプトのスタイリングについて詳細な解説を行う予定だ。インフィニティ・アメリカズ担当副社長のティアゴ・カストロ氏も同席する。

インフィニティ「QX80トラック・スペック」

QX65モノグラフと並んで、インフィニティのデザイナーは最上位SUV『QX80』の可能性を想像した2つの印象的なデザインエクササイズを披露する。「QX80トラック・スペック」と「QX80テレイン・スペック」と名付けられたモデルは、インフィニティの顧客が車両を使って人生を最大限に活用する革新的な方法を例示するという。

ザ・クエイルでのデビューに続き、QX65モノグラフは8月17日にペブルビーチのコンセプト・ローンで展示される予定だ。