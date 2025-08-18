ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

インフィニティが「中型SUVクーペ」のコンセプト公開、モチーフに「竹林」と「歌舞伎」

インフィニティ『QX65モノグラフ』
  • インフィニティ『QX65モノグラフ』
  • インフィニティ『QX65モノグラフ』
  • インフィニティ『QX65モノグラフ』
  • インフィニティ『QX65モノグラフ』
  • インフィニティ『QX65モノグラフ』
  • インフィニティ『QX65モノグラフ』
  • インフィニティ『QX65モノグラフ』
  • インフィニティ『QX65モノグラフ』

日産自動車の海外向け高級車ブランドのインフィニティは、中型SUVクーペコンセプト『QX65モノグラフ』を14日に開幕した「モントレーカーウィーク2025」で初公開した。

このコンセプトカーは、同ブランドの「Artistry in Motion」デザイン言語を拡張し、挑戦的で妥協のないスタンスを表現している。

QX65モノグラフは、インフィニティ『FX』からデザインインスピレーションを得ており、インフィニティの革新的な精神を体現している。このコンセプトは、ブランドの継続的な製品ルネサンスの中核にある大胆なデザイン選択の最新の表現であり、ブランドの進路を明確に示している。

インフィニティ『QX65モノグラフ』インフィニティ『QX65モノグラフ』

最も特徴的なのは、車体上部を劇的にアーチ状に覆い、車両後部に向かって急降下するファストバックルーフライン。この力強い動きはスピード感を演出し、Artistry in Motionの核心要素となっている。

滑らかでシームレスな上部ボディは、堅牢な下部ボディと対照をなしている。ホイールは車両の四隅に配置され、フェンダーは強調されており、QX65モノグラフに自信に満ちた目的意識のあるダイナミックなスタンスを与えている。

QX65モノグラフは「Twilight」と呼ばれる色が変化するサテンペイントで仕上げられている。QX80モノグラフで見られたAkaneシェードの進化版であるこの新しいペイントは、夕暮れが夜に変わる瞬間の赤と金の色合いを模倣している。最初は赤紫色に見えるが、光がコンセプトの表面で遊ぶにつれて、すぐにきらめく金色に変わる。

インフィニティ『QX65モノグラフ』インフィニティ『QX65モノグラフ』

グリルは他のインフィニティモデルと同様に、日本の竹林を模して作られている。しかし、スポーツバックSUVの形状に合わせて、デザイナーはグリルに嵐の間に揺れ動く竹林を思わせる、より野性的で刺激的なテクスチャーを与えた。

グリルの上部には、コンセプトのノーズ部分のほぼ全幅にわたって延びる拡張デジタルピアノキー照明が配置されている。インフィニティデザインの特徴であるこれらのLEDは、車両の幅広いスタンスの感覚を高めながら、コンセプト全体に眩しい光のショーを作り出す時に「歌舞伎」（非凡さ）の感覚を提供する。

22インチホイールは高度なディテールを特徴とし、複数の層の繊細なスポークがねじれて絡み合い、コンセプトのデザイン全体で示されるスピード感を再現している。

インフィニティ『QX65モノグラフ』インフィニティ『QX65モノグラフ』

3次元的なテールライトは、コンセプトのスピード感を同様に暗示している。全幅LEDアレイはQX65モノグラフのボディから延び、いくつかの垂直拡張を特徴としている。これらはジェット機の尾翼からインスピレーションを得ており、ランプデザインに深みと興味を加えている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

インフィニティ コンセプトカー

インフィニティ

モントレー カーウィーク（Monterey）

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES