インフィニティが「中型SUVクーペ」のコンセプト公開、モチーフに「竹林」と「歌舞伎」

日産自動車の海外向け高級車ブランドのインフィニティは、中型SUVクーペコンセプト『QX65モノグラフ』を14日に開幕した「モントレーカーウィーク2025」で初公開した。

このコンセプトカーは、同ブランドの「Artistry in Motion」デザイン言語を拡張し、挑戦的で妥協のないスタンスを表現している。

QX65モノグラフは、インフィニティ『FX』からデザインインスピレーションを得ており、インフィニティの革新的な精神を体現している。このコンセプトは、ブランドの継続的な製品ルネサンスの中核にある大胆なデザイン選択の最新の表現であり、ブランドの進路を明確に示している。

最も特徴的なのは、車体上部を劇的にアーチ状に覆い、車両後部に向かって急降下するファストバックルーフライン。この力強い動きはスピード感を演出し、Artistry in Motionの核心要素となっている。

滑らかでシームレスな上部ボディは、堅牢な下部ボディと対照をなしている。ホイールは車両の四隅に配置され、フェンダーは強調されており、QX65モノグラフに自信に満ちた目的意識のあるダイナミックなスタンスを与えている。

QX65モノグラフは「Twilight」と呼ばれる色が変化するサテンペイントで仕上げられている。QX80モノグラフで見られたAkaneシェードの進化版であるこの新しいペイントは、夕暮れが夜に変わる瞬間の赤と金の色合いを模倣している。最初は赤紫色に見えるが、光がコンセプトの表面で遊ぶにつれて、すぐにきらめく金色に変わる。

グリルは他のインフィニティモデルと同様に、日本の竹林を模して作られている。しかし、スポーツバックSUVの形状に合わせて、デザイナーはグリルに嵐の間に揺れ動く竹林を思わせる、より野性的で刺激的なテクスチャーを与えた。

グリルの上部には、コンセプトのノーズ部分のほぼ全幅にわたって延びる拡張デジタルピアノキー照明が配置されている。インフィニティデザインの特徴であるこれらのLEDは、車両の幅広いスタンスの感覚を高めながら、コンセプト全体に眩しい光のショーを作り出す時に「歌舞伎」（非凡さ）の感覚を提供する。

22インチホイールは高度なディテールを特徴とし、複数の層の繊細なスポークがねじれて絡み合い、コンセプトのデザイン全体で示されるスピード感を再現している。

3次元的なテールライトは、コンセプトのスピード感を同様に暗示している。全幅LEDアレイはQX65モノグラフのボディから延び、いくつかの垂直拡張を特徴としている。これらはジェット機の尾翼からインスピレーションを得ており、ランプデザインに深みと興味を加えている。