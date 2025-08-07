ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

大人向けトミカ、『頭文字D』との新コラボは「ダッシュボード」を楽しむアイテムに

「トミカプレミアムunlimited 頭文字D」
  • 「トミカプレミアムunlimited 頭文字D」
  • トミカプレミアムunlimited 頭文字Ｄ 藤原豆腐店
  • トミカプレミアムunlimited 頭文字Ｄ 藤原豆腐店
  • トミカプレミアムunlimited 頭文字Ｄ 藤原豆腐店
  • トミカプレミアムunlimited STEERING　VIEW 頭文字D FD3S RX-7（第1巻仕様）
  • トミカプレミアムunlimited 頭文字D　日産 シルビア（S13）池谷浩一郎
  • DREAM TOMICA Initial D SPECIAL SET
  • DREAM TOMICA Initial D SPECIAL SET

タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の大人向けブランド「tomica」と、今年30周年の漫画『頭文字D』のコラボレーション商品を展開する。

作品に登場する車とダッシュボードのセット「トミカプレミアムunlimited STEERING VIEW 頭文字D」（2種・各4730円）と主人公・藤原拓海の家「トミカプレミアムunlimited 頭文字D 藤原豆腐店」（5280円）、池谷先輩の車「トミカプレミアムunlimited 頭文字D 日産 シルビア（S13）池谷浩一郎」（1430円）の4種を、2025年12月に全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、トミカ専門店「トミカショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。

トミカプレミアムunlimited 頭文字Ｄ 藤原豆腐店トミカプレミアムunlimited 頭文字Ｄ 藤原豆腐店

今回のアイテムは、世界的に人気の漫画『頭文字D』をリスペクトし、ミニカーだけでは表現しきれない作品の世界をもっと深く楽しんでもらいたい、という想いから開発したという。「コップが置いてある拓海のダッシュボード」「拓海と高橋啓介のカーチェイス」「文太が腕組みして立つ藤原豆腐店」など初期のストーリーに沿って細部まで丁寧に仕上げている。

作品では車外からの視点だけでなく、ドライバー視点の描写が多数登場するのも魅力。ドライバー視点の世界を楽しむという新たな遊びを「ダッシュボード」を通して提案する。本商品はコレクションする、飾る、だけでなく、手に取ってイメージを膨らませて遊ぶことで、その魅力がより一層際立つ。大人が本気で遊べるトミカで新たな没入体験を提供していくとしている。

トミカプレミアムunlimited STEERING　VIEW 頭文字D FD3S RX-7（第1巻仕様）トミカプレミアムunlimited STEERING　VIEW 頭文字D FD3S RX-7（第1巻仕様）

これらのアイテムはアジア11の地域（日本、中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、ベトナム）で発売を予定している。

また、マレーシアとタイで開催のカスタムカー・ショー「AUTO SALON 2025」（8月開催）や、富士スピードウェイで開催のスペシャルイベント「頭文字D 30th Anniversary 2Days」（9月開催）、中国国際自動車カスタマイズ及びチューニング展示会「All in TUNING 2025」（10月開催）など国内外のイベントで展示するほか、作品に登場する5台をセットにした「DREAM TOMICA Initial D SPECIAL SET」をイベント会場のみで販売する。

DREAM TOMICA Initial D SPECIAL SETDREAM TOMICA Initial D SPECIAL SET
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トミカ

頭文字D

タカラトミー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES