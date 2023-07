BMW i5 を日本初展示、ポップアップストアを東京・表参道にオープン　7月14日から

ビー・エム・ダブリュー(BMWジャパン)は、ポップアップエキシビション「FREUDE by BMW - THE GARDEN(フロイデ・バイ・ビーエムダブリュー・ザ・ガーデン)」を東京・表参道に7月14日から9月17日までの期間限定でオープンする。

FREUDE by BMW - THE GARDENは、今年3月より約1か月の期間限定で実施したポップアップエキシビション「FREUDE by BMW - CONNECTED THROUGH TIME」に続く第2弾。前回同様、ベルリン発ファッションメディア「Highsnobiety(ハイスノバイエティ)の設立者であるデーヴィッド・フィッシャーのディレクションの下、来場者に自動車とカルチャーを組み合わせた体験を提供する。

ポップアップエキシビション内の展示空間は、表参道の都会の喧騒から離れて、訪れる人たちを心地よいくつろぎへと誘う、日本とドイツ・バイエルン地方の融合を成したガーデンをテーマにデザイン。会場には7月13日発表の電気自動車(EV)『i5』を8月16日まで日本初展示し、『i7』も8月17日から9月17日まで期間限定で展示するほか、週末限定で『iX』『i7』『XM』など、最新のBMWのEVに試乗もできる。併設するパビリオン内ではその時々の展示車両のテーマに合わせた特設デジタルコンテンツを展開。i7展示時期には、カンヌ映画祭で発表したBMW Filmsのショートフィルム「THE CALM」を毎日上映するミニシアターを楽しめる。

会場内にはBMWの故郷であるドイツ・バイエルン地方の伝統的なカルチャーをフードとドリンクメニューに組み込んだ屋外カフェ&バーを展開する。屋外カフェ&バーでは、夏に合うようにドイツと日本の両方の要素を組み合わせて独自で開発した食事や飲み物を提供。会場内のショップでは、車両テーマに絡めたHighsnobiety×BMWの限定コラボレーションアイテムやポップアップエキシビションでのみ購入できるBMWライフスタイルコレクションを販売する他、ブランドパートナーとコラボレーションを行い、BMWが表現する多様な世界観をライフスタイルの観点から楽しめる空間となっている。

入場は無料。営業時間は月曜から木曜日と日曜日は11時から20時まで、金曜日・土曜日・祝前日は11時から22時まで。