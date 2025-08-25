ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スマートの新世代EVがアートカーに、ブランドの「オープン・ユア・マインド」理念を表現

スマートの新世代EVがアートカーに
  • スマートの新世代EVがアートカーに
  • スマートの新世代EVがアートカーに

スマートは、英国有数のチャリティ団体クリエイトと協業し、ブランドの「オープン・ユア・マインド」理念を体現する特別なアートカーを発表した。

クリエイトは、創造的芸術を通じて人々の生活を豊かにし、孤立を減らし、ウェルビーイングを向上させる英国有数のチャリティ団体だ。スマートと同様に、クリエイトは状況、行動、年齢、性別、人種、障害に関係なく、すべての人が創造性の力から恩恵を受けるべきだと信じている。

クリエイトのワークショップでは、参加者がアニメーション、ダンス、演劇、音楽、絵画、写真など様々な芸術形式を通じて自己表現し、スキルを身につけ、他の人々と出会い、ウェルビーイングを育む機会が提供されている。

スマートの新世代EVがアートカーにスマートの新世代EVがアートカーに

スマートの協力により、今年前半に全国で数週間にわたるワークショップシリーズが開催される。クリエイトのプロのアーティストが、人生で困難に直面している子どもや大人と一緒に絵画、素描、コラージュプロジェクトを実施する。

「オープン・ユア・マインド」という簡単なプロンプトで参加者の想像力に火をつけ、それぞれが独自の芸術的視点を提供した。スマートの新世代EV『#1』と『#3』の電気自動車が、ユニークなアートカーのキャンバスとなった、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スマート

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES