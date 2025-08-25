スマートの新世代EVがアートカーに、ブランドの「オープン・ユア・マインド」理念を表現

スマートは、英国有数のチャリティ団体クリエイトと協業し、ブランドの「オープン・ユア・マインド」理念を体現する特別なアートカーを発表した。

クリエイトは、創造的芸術を通じて人々の生活を豊かにし、孤立を減らし、ウェルビーイングを向上させる英国有数のチャリティ団体だ。スマートと同様に、クリエイトは状況、行動、年齢、性別、人種、障害に関係なく、すべての人が創造性の力から恩恵を受けるべきだと信じている。

クリエイトのワークショップでは、参加者がアニメーション、ダンス、演劇、音楽、絵画、写真など様々な芸術形式を通じて自己表現し、スキルを身につけ、他の人々と出会い、ウェルビーイングを育む機会が提供されている。

スマートの新世代EVがアートカーに

スマートの協力により、今年前半に全国で数週間にわたるワークショップシリーズが開催される。クリエイトのプロのアーティストが、人生で困難に直面している子どもや大人と一緒に絵画、素描、コラージュプロジェクトを実施する。

「オープン・ユア・マインド」という簡単なプロンプトで参加者の想像力に火をつけ、それぞれが独自の芸術的視点を提供した。スマートの新世代EV『#1』と『#3』の電気自動車が、ユニークなアートカーのキャンバスとなった、としている。