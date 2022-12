ダムドはジムニー向けなど新作キットの5台を展示予定…東京オートサロン2023

アウトドアカスタムカーを開発、パーツを販売するダムド(DAMD)は東京オートサロン2023に5台の新作ボディキットを展示する。12月28日に会場にて展示される新作デモカーの画像を公式ウェブサイトで公開した。ダムドとして約3年ぶりの出展となる。

展示予定は

●JIMNY SIERRA little G. ADVANCE

●JIMNY SIERRA little G. TRADITIONAL

●JIMNY SIERRA little G. AVENTURA

●HUSTLER COUNTRY

●EVERY little D.

の5台。

『DAMD little G.』はスズキ『ジムニー』・『ジムニーシエラ』向けのカスタム。2019年に発売され好評を得てきたが、2023年にラインナップを強化する。幕張には3台のジムニーシエラ(JB74)を展示する予定だ。現在「little G.」に乗っている顧客へ向けてのアップデートチューンであり、もちろん新規顧客への選択肢提案でもある。

●JIMNY SIERRA little G. ADVANCE(リトル・ジー・アドバンス)……古き良きデザインコンセプトを引き継ぎ、より先進的で現代的なデザインが商品企画。よりスポーティでダイナミックになった little G.だ。

●JIMNY SIERRA little G. TRADITIONAL(リトル・ジー・トラディショナル)……伝統の始まりとなったフォルムを、ダムド流のニューレトロデザインでジムニーへコンバートした。ペイントファクトリー社がオールペイントに協力した。

●JIMNY SIERRA little G. AVENTURA(リトル・ジー アベンチュラ)……little G.のスタンダードモデルを大幅アップデートした。冒険心をくすぐる攻撃的でよりラギットなビジュアルを演出した。

●HUSTLER COUNTRY(ハスラー・カントリー)……12月23日に発売されたばかりのスズキ『ハスラー』向け新作ボディキットのデモカー。気分は荒野を走り回るオフローダー、豪快なフォルムとキュートさが光る"カワイルド "なハスラーだ。

●EVERY little D. 特別展示車……スペシャルゲストと共に作り上げた EVERY little D. のカスタム車。