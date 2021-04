VWの高性能EV『ID.4 GTX』、4月28日発表…ティザー

フォルクスワーゲンは4月27日、4月28日17時(日本時間4月29日深夜0時)に初公開する予定の新型高性能EV、『ID.4 GTX』(Volkswagen ID.4 GTX)のティザー映像を公開した。

ID.4 GTXは、フォルクスワーゲンの新世代EV「ID.」シリーズの電動SUV『ID. 4』がベースとなる。ID.4 GTXは高性能モデルで、ID.シリーズ初のスポーティEVになるという。

ID.4 GTXには、専用エンブレムとして、「GTX」を装着する。フォルクスワーゲンによると、GTXは「GTI」やプラグインハイブリッド車(PHV)の「GTE」と並んで、フォルクスワーゲンのEVのトップパフォーマンスモデルに位置付けられるという。

GTXモデルは、パフォーマンスとデザインを重視する。フロントアクスルにモーターを追加し、駆動方式はAWDとなる。フロントのモーターは、強力なトラクションが必要な場合などに、瞬時に作動する。走行モードの「トラクション」を選択した場合、常時AWDになる。

フォルクスワーゲンはこのID.4 GTXのティザー映像を公開した。最新のLEDマトリクスヘッドライトの「IQ.LIGHT」や、新型『ゴルフGTI』と共通イメージのメッシュパターンのバンパーグリルなどの特長が見て取れる。

1 day to go to the world premiere of our #VWID4 GTX!



Join our livestream here on twitter or: https://t.co/n9FsrNVcr9https://t.co/j6802KIK11



[ID.4 GTX - power consumption in kWh/100 km (NEDC): 19.8-18.1 (combined); CO2 emissions in g/km: 0 (combined); efficiency class: A+] pic.twitter.com/L1Cm9BssNo