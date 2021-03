ハマー EVからSUV派生、4月3日発表…ティザー

GMのGMCブランドは3月28日、『ハマーEV』の派生モデルとして、4月3日に発表予定の『ハマーEV SUV』(GMC Hummer EV SUV)のティザー映像を公開した。

およそ10年ぶりの復活となるハマーは、GMCブランドのEVピックアップトラックとして登場した。ハマーEVは、パワフルなEVパワートレインを搭載する高性能ピックアップトラックだ。

4月3日に発表予定のハマーEV SUVは、このハマーEVから派生するモデル。ハマーEVをベースに、荷台部分をなくしてSUV化した新バージョンになる。

The next all-electric supertruck is coming. Witness its arrival on 4.3.21 5pm ET at https://t.co/MlwexSqmj4. And reserve your #GMCHummerEV SUV while they last. pic.twitter.com/D6hh0meCdE