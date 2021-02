アウディのEVスポーツ『e-tron GT』、ティザーイメージ　実車は2月9日発表

アウディは1月29日、2月9日にデジタルワールドプレミアする予定の新型EVスポーツカー、『e-tron GT』(Audi e-tron GT)のティザーイメージを公開した。

アウディは2018年秋、ロサンゼルスモーターショー2018において、『e-tron GTコンセプト』を初公開した。e-tron GTは、同車の市販モデルだ。アウディ『e-tron』、アウディ『e-tronスポーツバック』に続くアウディ第3のEVで、4ドアのEVスポーツカーとなる。

e-tron GTコンセプトの場合、EVパワートレインは、前後に搭載したモーターが、最大出力590hpを引き出し、トルクベクタリング付き電気4WDの「クワトロ」によって4輪を駆動する。電子制御の4WDシステムは、路面の状態や走行状況に応じて、左右の車輪間だけでなく、前後アクスル間の駆動トルクを調整する。動力性能は0~100km/h加速がおよそ3.5秒で、12秒間で200km/hに到達する。最高速度は240km/h(リミッター作動)だ。

Fasten your seatbelts and mark your calendars for the world premiere on February 9th. #etronGT #FutureIsAnAttitude



