ルノー、EVコンセプトカー発表へ　10月15日

ルノーグループ(Renault Group)は10月1日、フランスで10月15日に開幕するデジタルイベント、「ルノー eWays」において、ルノーブランドの新しいEVコンセプトカーを初公開すると発表した。

ルノー eWaysでは、10月15~26日の10日間にわたって、専門家、パートナー、一般ユーザーとともに、モビリティ、都市、テクノロジーの未来を探求し、EVに関する議論を行う。期間中、多くの記者会見や基調講演が予定されている。

ルノーグループは、このルノーeWaysにおいて、ルノーブランドの新しいEVコンセプトカーを初公開する予定だ。このEVコンセプトカーは、EV専用の新開発「CMF-EV」プラットフォームをベースに、ルノーの将来のEVクロスオーバーを提案するという。

ルノーグループは10月2日、このEVコンセプトカーのティザーイメージを、公式ツイッターを通じて配信した。フロントマスクの一部を紹介している。

When basics are reinvented.

Are you ready to electrify your life?#eWays #ComingSoon

