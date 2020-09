ハマー EV、10月20日デビューが決定…「カニ歩き」モード採用［動画］

GMのGMCブランドは9月15日、『ハマーEV』(GMC Hummer EV)を10月20日、デジタルワールドプレミアすると、公式ツイッターを通じて発表した。

GMCハマーEVは、2010年にブランドが廃止された「ハマー」にとって、およそ10年ぶりの復活となるモデルだ。GMCハマーEVは、GMCブランドの電動ピックアップトラックとして登場する。

GMCハマーEVの EVパワートレインのモーターは、最大出力1000hp、最大トルク1590kgmとパワフルだ。この効果で、0~96km/h加速3秒の性能を発揮する。車台には、GMの次世代グローバルEVプラットフォームを使用する。

GMCは今回、このハマーEVを10月20日、デジタルワールドプレミアすると公式ツイッターを通じて発表した。同時に、新たなティザー映像を公開した。

ハマーEVには、「クラブウォーク」と呼ばれるモードが採用されることが確定した。カニは英語で「クラブ」。クラブウォーク(カニ歩き)は、4輪ステアリングシステムによって、最小回転半径を短くする技術となる。

Sometimes the biggest leaps forward are actually diagonal. The world premiere of the world’s first all-electric supertruck, #GMCHummerEV. See it. Reserve it. 10.20.20.https://t.co/MM1MgDH8NJ pic.twitter.com/AAWnbvN5xl