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ホンダ N-BOX、コロナ禍で販売台数2割減も6年連続トップ　軽自動車販売2020年上半期車名別

ホンダ N-BOX、N-BOXカスタム
  • ホンダ N-BOX、N-BOXカスタム
  • スズキ・スペーシア

全国軽自動車協会連合会は7月6日、2020年上半期（1～6月）の軽四輪車通称名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が前年同期比22.7％減ながら、10万1454台で6年連続のトップとなった。

2位はスズキ『スペーシア』で、同27.2％減の6万5323台。首位N-BOXとは3万6131台差と大きく引き離された。3位は同23.9％減の6万2253台を販売したダイハツ『タント』。トップ3は前年と同じ顔ぶれとなったが、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大の影響で、販売台数はいずれも大きく減少した。

2020年上半期の軽自動車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX　10万1454台（22.7％減・4年ぶり減）
2位［2位］：スズキ・スペーシア　6万5323台（27.2％減・4年ぶり減）
3位［3位］：ダイハツ・タント　6万2253台（23.9％減・2年ぶり減）
4位［4位］：日産デイズ　5万5239台（30.8％減・2年ぶり減）
5位［5位］：ダイハツ・ムーヴ　4万8283台（29.9％減・2年連続減）
6位［6位］：ダイハツ・ミラ　3万7894台（31.6％減・4年ぶり減）
7位［9位］：スズキ・ハスラー　3万7413台（25.9％増・5年ぶり増）
8位［11位］：ホンダN-WGN　3万4083台（50.2％増・4年ぶり増）
9位［7位］：スズキ・ワゴンR　3万2079台（37.6％減・2年連続減）
10位［8位］：スズキ・アルト　3万0570台（19.8％減・5年連続減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比

《纐纈敏也＠DAYS》

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