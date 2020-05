日産自動車の伝統のスポーツカー、『フェアレディZ』(海外名:『370Z』)。同車の次期型を予告する映像が、5月28日に公開された。

この動画は、日産が公式サイトで配信したもので、タイトルは『NISSAN NEXT: From A to Z』だ。日産は5月28日、2023年度までの4か年計画を発表した。この4か年計画において、今後18か月で12の新型車を投入することを公表している。

さらに日産は、C/Dセグメント、電気自動車、スポーツカーをグローバルなコアモデルセグメントに位置付け、集中投資を行うことも発表した。次期フェアレディZは、この集中投資を受けて、開発が進められていると見られる。

日産が配信した映像では、今後18か月に投入される12の新型車が予告されている。ボディタイプは、コンパクトカーからSUV、ピックアップトラックなど幅広いが、この映像の最後に登場するのが、次期フェアレディZだ。

次期フェアレディZには現行型同様、ロングノーズ&ショートデッキのスポーツカーらしいデザインや、ヘッドライトに最新のLEDテクノロジーが採用されているのが見て取れる。