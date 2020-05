レゴ、初のランボルギーニのスーパーカー発表へ…5月28日

レゴグループは5月26日、ランボルギーニとの提携により、「レゴテクニック(LEGO Technic)」が初のランボルギーニのスーパーカーを5月28日に初公開すると発表した。

レゴテクニックは、トランスミッションやディファレンシャル、ギアシステムなどを表現することが可能だ。多くのユーザーが、挑戦的でやりがいのある体験に挑んでいる。

このレゴテクニックから、初のランボルギーニのスーパーカーが5月28日に初公開される予定だ。8分の1スケールで、レゴテクニックのアルティメットシリーズの3番目のモデルになる。この新しいパートナーシップにより、ランボルギーニとレゴテクニックは協力して、両社の卓越したエンジニアリングとデザインの能力を投入していく。

レゴテクニックのランボルギーニモデルは、2020年6月1日から2020年8月1日まで、レゴの店頭と公式オンラインストアで販売される計画だ。

It’s big, it’s loud and it’s STUNNING! Introducing the…Find out what we’ve created with @Lamborghini on 05/28/20#LEGO #LEGOTechnic #Lamborghini pic.twitter.com/hcz05hFWYN